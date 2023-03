Veröffentlicht am 08.03.2023

Die größte Baustelle in Nordeuropa am Fehmarnbelt bringt große Herausforderungen für die Menschen im Hansebelt mit. Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr, die Erreichbarkeit von Orten, Lärmbelästigung und vieles mehr beschäftigt die Anwohner. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein hat daher die Berufung eines Baustellenkoordinators initiiert, der zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Bau der Tunnel unter dem Fehmarnbelt und dem Fehmarnsund ist. Die Aufgaben dieses Kümmerers hat vor kurzem Carsten Behnk, ehemaliger Bürgermeister von Eutin, übernommen. Jetzt unterzeichnete er einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag mit dem HanseBelt e.V. Zuvor hatte das Ministerium die Unternehmerinitiative gebeten, das organisatorische Dach für den Baustellenkoordinator zu bilden. Da Großprojekte vor allem während der Bauphase erhebliche Einschränkungen und Belastungen für Anwohner, Unternehmen, Touristen und die Umwelt mit sich bringen, hat der HanseBelt-Vorstand beschlossen, dieser Bitte nachzukommen. „Die auch durch den Fehrmanbelt-Tunnel getriebene Entwicklung der Verbindung Hamburg-Kopenhagen betrifft den gesamten Hansebelt. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, die Einrichtung einer Baustellenkoordination zu unterstützen und damit die Menschen in der Region durch Moderation zusammenzubringen“, sagt Dr. Astrid Bednarski, Vorsitzende des Vereins. „Zugleich schaffen wie einen Ausgleich zwischen den Akteuren, der dazu beiträgt, die vielfältigen Herausforderungen bei der Koordination der zahlreichen Baustellen rund um den Tunnelbau und die Tunnelanbindung sowie die Verkehrseinschränkungen zu bewältigen.“ Den Baustellenkoordinator richtete auf Wunsch der Region das Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), dem Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung, dem Kreis Ostholstein, der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), der DB Netz AG und der TenneT TSO GmbH ein. Diese Akteure sind die Finanzierungspartner, der Kreis Ostholstein stellt die Büroräume in Oldenburg zur Verfügung. Den Zuschlag für den Dienstleistungsvertrag erhielt die CB Consulting GmbH von Carsten Behnk. Er ist in der Region gut vernetzt und bringt viel Erfahrung in die Rolle des Moderators ein. Seinen Dienstleistungsvertrag schloss er mit dem HanseBelt e.V., der das organisatorische Dach hinter der Dienstleistungsvergabe bildet. Der Verein ist ausschließlich für die Verwaltung der von den Finanzierungspartnern gestellten Mittel und deren Abrechnung mit CB Consulting verantwortlich. Eine Weisungsbefugnis hat er gegenüber dem Baustellenkoordinator nicht. Behnks Aufgabe ist es, als eine Art Kümmerer oder Mediator zentraler Ansprechpartner für die Arbeiten am Belttunnel und den Baustellen zu dessen tätig zu sein. Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen umriss das Tätigkeitsfeld mit diesen Worten: „Carsten Behnk wird den Menschen in Ostholstein vor allem für ihre Sorgen und Fragen rund um den Ausbau der Schienenverbindung zwischen Lübeck und Puttgarden, den vierspurigen Ausbau der B207 sowie den anstehenden Neubau der 380-Kilovolt-Stromtrasse des Energienetz-Betreibers Tennet zur Verfügung stehen.“



Foto: Dr. Astrid Bednarski, Vorstandsvorsitzende des HanseBelt e.V. und Carsten Behnk, Baustellenkoordinator mit dem unterzeichneten Dienstleistungsvertrag