Veröffentlicht am 02.08.2023

Hamburg (em) Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat heute die neuen Auszubildenden und Studierenden in ihrer Hamburger Zentrale begrüßt. Damit bildet das Unternehmen nun insgesamt 90 Nachwuchskräfte aus.

Clarissa Groß, Leiterin Personal­entwicklung: „Die HHLA bietet bedarfsgerecht Ausbildungs- und Studienplätze an, für die wir gute Zukunfts­perspektiven im Unternehmen sehen. Uns ist es wichtig, dass wir bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kompetenzen aufbauen, die unser Unternehmen perspektivisch benötigt, um im Markt erfolgreich zu sein. Das Team der Personal­entwicklung freut sich darauf, die Auszubildenden und Studierenden auf ihrem spannenden Weg bei der HHLA zu begleiten und sie bei ihrer beruflichen Weiter­entwicklung zu unterstützen.“

Heute Morgen begann für 25 junge Menschen ein neuer Lebens­abschnitt bei der HHLA. Die sieben Frauen und 18 Männer werden in den kommenden Jahren eine praxisnahe Ausbildung in den verschiedenen Betrieb­sstätten und Abteilungen der HHLA und deren Tochter­unternehmen im In- und Ausland absolvieren. Drei der Nachwuchskräfte werden ihre Ausbildung überwiegend bei den HHLA-Tochter­unternehmen Container-Transport-Dienst (CTD), Metrans Rail Deutschland und FMH Fischmarkt Hamburg-Altona absolvieren. Insgesamt sieben junge Frauen und Männer starten heute bei der HHLA die technische Ausbildung zur Mechatronikerin bzw. zum Mechatroniker. Ihre Expertise wird zukünftig bei der Wartung und Instand­haltung der leistungs­starken und teils automatisierten Umschlag­geräte auf den Hamburger HHLA-Container­terminals helfen und so einen wichtigen Beitrag zum effizienten Umschlag leisten. Neben dem technischen Bereich, bildet die HHLA auch kaufmännische Berufe aus, wie zum Beispiel einen Kaufmann für Digitalisierungs­management. Bei den Dual Studierenden setzt die HHLA mit Studiengängen wie Technische Informatik, Elektro- und IT-Technik sowie Wirtschafts­ingenieur­wesen einen klaren MINT-Fokus.

Für einen erfolgreichen Start sowie zur internen Vernetzung innerhalb des Jahrgangs und mit dem Ausbilder-Team dienen die Einführung­swochen. In den ersten Tagen erkunden die neuen Auszubildenden und Studierenden per Barkasse und Bus den Hafen, erhalten einen Überblick über die zahlreichen Auszubildenden- sowie Studierenden-Projekte und bekommen viele praktische Informationen etwa zur Abrechnung, Alters­vorsorge oder zum Deutschland­ticket. Bis Mitte August lernen sie dann bereits unterschiedliche Bereiche der HHLA kennen und gehen anschließend in die ersten praktischen Einsätze.