Veröffentlicht am 14.11.2023

Hamburg (em) Die Veranstaltungsreihe „WissenSchaf(f)tUnternehmen“ bringt Wissenschaft und Unternehmen einfach und gezielt miteinander in Kontakt. In der vierten kostenfreien Online-Veranstaltung geht es um die Potenziale innerbetrieblicher Logistik.

Vier Hochschulen stellen in einer kompakten Online-Veranstaltung Projekte rund um die innerbetriebliche Logistik vor, bei denen sie Unternehmen als Kooperations- oder Netzwerkpartner suchen. Präsentiert werden reale Anwendungen, um kleine und mittlere Unternehmen an den Umgang mit neuen Simulations‑, KI- und Automatisierungstechnologien heranzuführen.

Ein Beispiel zeigt, wie mittels Simulation oder digitalem Zwilling Produktions- und Logistikprozesse für neue Betriebsstandorte berechnet und optimiert werden. Der Einsatz von KI bei fahrerlosen Transportsystemen ermöglicht eine optimale Bearbeitung von Transportaufträgen bei verbesserter Toleranz gegenüber Hindernissen. Vorgestellt wird auch eine Methode, mit deren Hilfe innerbetriebliche Logistikprozesse wie z. B. der Wareneingang, aber auch andere Prozesse im Unternehmen, strukturiert und optimiert werden können. Die vier Vortragenden stellen zudem Kooperations- und Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen zur Planung innovativer und nachhaltiger Logistikkonzepte vor. Nach den Projektvorstellungen besteht die Möglichkeit für vertiefende Gespräche.

Innovationen, Wissenstransfer und gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion Hamburg von besonderer Bedeutung. Hier unterstützt die Metropolregion Hamburg mit der Online-Veranstaltungsreihe „WissenSchaf(f)tUnternehmen“. Hier können Wissenschaft und Unternehmen einfach und gezielt zu möglichen Kooperationsprojekten in Kontakt kommen. Mit den Potenzialen in der innerbetrieblichen Logistik geht die Reihe in die vierte Runde.

WissenSchaf(f)t: Potenziale innerbetrieblicher Logistik

Dienstag, 30. Januar 2024

17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr

Online-Veranstaltung via Zoom

Zum Programm und zur Anmeldung: https://metropolregion.hamburg.de/wissenschafftunternehmen/

Die Online-Veranstaltung ist kostenfrei. Zielgruppe sind insbesondere Unternehmen, die an Kooperationen mit der Wissenschaft im Bereich der innerbetrieblichen Logistik interessiert sind. Auch Gründerinnen, Wissenschaftler und Studierende sind herzlich willkommen.