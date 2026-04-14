Veröffentlicht am 14.04.2026

Hamburg. Die Veranstaltungsreihe „WissenSchaf(f)t.Unternehmen.“ bringt regelmäßig Forschung und Wirtschaft in Kontakt. Dieses Mal stehen die Potenziale im Bereich Life Science für Unternehmen der Metropolregion Hamburg im Mittelpunkt. Vier führende Hochschulen und Forschungseinrichtungen präsentieren wegweisende Projekte, die zeigen, wie neueste Erkenntnisse aus Physik und Technik in die medizinische Praxis und den Alltag überführt werden können.

Die Themen reichen von der Untersuchung der Struktur und Dynamik weicher Materie beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) über den Technologietransfer der Röntgenfluoreszenz-Bildgebung in kompakte Medizintechnik-Laborsysteme bis hin zu kamerabasiertem Monitoring für die Pflege und der Entwicklung patientenindividueller Produkte durch das Institut für Polymer- und Produktionstechnologien.

Im Anschluss an die Vorträge können die Teilnehmenden in interaktiven Talk-to-Sessions direkt mit den Forschenden ins Gespräch kommen, Fragen stellen und individuelle Kooperationsmöglichkeiten ausloten.

Wissen.Schaf(f)t.Unternehmen. Life Science – Innovationen, die verbinden

Mittwoch, 1. Juli 2026 17:00 bis 18:30 Uhr Online via Teams, kostenfrei Zum Programm und zur Anmeldung: https://metropolregion.hamburg.de/wissenschafftunternehmen/

Innovationen, Wissenstransfer und gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion Hamburg von besonderer Bedeutung. Hier unterstützt die Metropolregion Hamburg mit der Online-Veranstaltungsreihe „Wissen.Schaf(f)t.Unternehmen“.

Die Veranstaltung richtet sich gezielt an Unternehmen aus der Pharma-Industrie, der Medizintechnik, der Pflegewirtschaft, der Digitalen Gesundheit sowie der chemischen Materialforschung. Auch Gründerinnen, Wissenschaftler und Studierende, die an innovativer Bildgebung, Nanotechnologie, additiven Fertigungsverfahren oder AAL-Lösungen arbeiten, sind herzlich willkommen.