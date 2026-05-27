Veröffentlicht am 27.05.2026

Hamburg. Das neue Campus Service Center wird die Neugestaltung des Campus Berliner Tor einleiten und damit den Auftakt für einen zusammenhängenden, zukunftsfähigen Hochschulstandort bilden. Für die Planungen der Neustrukturierung ist die GMH Gebäudemanagement Hamburg beauftragt. Mit der Entscheidung im hochbaulichen Realisierungswettbewerb hat das Projekt nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die konkrete Bauplanung kann beginnen, sobald die Hamburgische Bürgerschaft dem nach der Entwurfsplanung zu erstellenden Mietangebot zustimmt. Im Rahmen der Neustrukturierung werden zunächst Bestandsgebäude einer ehemaligen Berufsbildenden Schule auf dem Baufeld abgerissen, bevor voraussichtlich 2031 der Neubau startet.

Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal: „Die HAW Hamburg ist eine der größten Hochschulen der Stadt – und genau das zeigt sich künftig auch am Campus Berliner Tor . Mit dem neuen Campus Service Center entsteht ein Gebäude, das nicht nur zentrale Angebote bündelt, sondern auch ein neuer Mittelpunkt für Studierende, Mitarbeitende und Gäste. Ich freue mich, dass wir mit dem Abschluss des Wettbewerbs einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Hamburg bekommt einen Hochschulcampus, auf den die Stadt stolz sein kann.“

Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor: „Die HAW bekommt eine neue Adresse am Lohmühlenpark. Das neue hohe Haus fügt sich in die Kulisse wie selbstverständlich ein, respektiert die denkmalgeschützte Nachbarschaft und wird gleichwohl ein offenes, selbstbewusstes Haus.“

Prof. Dr. Ute Lohrentz, Präsidentin der HAW Hamburg: „Der Wettbewerbsentscheid markiert den nächsten Schritt in der Neugestaltung unseres Campus am Berliner Tor. Tausende Menschen lernen, lehren, forschen und arbeiten hier täglich. Mit dem geplanten Campus Service Center erhält dieser Ort ein neues, identitätsstiftendes Zentrum. Künftig vereint es Service und Beratungsangebote sowie verschiedene Fachbibliotheken unter einem Dach. Wir freuen uns auf ein Gebäude, das unsere Studierenden bestmöglich unterstützt und zugleich zeigt: Die Angewandten Wissenschaften sind mitten in der Stadt verankert.“

Jens Kerkhoff, Geschäftsführer von GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH: „Mit dem neuen Campus Service Center setzen wir gemeinsam mit unseren Partnern einen wichtigen Meilenstein für die Zukunftsfähigkeit des Hochschulstandorts Berliner Tor. Wir freuen uns, dieses anspruchsvolle Projekt im engen Schulterschluss mit der HAW Hamburg, der Stadt und allen Beteiligten zu realisieren. Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der Studierenden, Mitarbeitenden und Gästen gleichermaßen offensteht und die Entwicklung eines modernen, lebendigen Campus nachhaltig prägt. Als städtischer Spezialist für den Hochschulbau wird GMH die gesamte Restrukturierung des Standorts federführend begleiten und damit unsere strategische Säule Hochschulbau weiter stärken. Mein Dank gilt allen, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise diesen Auftakt möglich gemacht haben.“

Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen

Am 30. April 2026 hat das Preisgericht den Siegerentwurf für das neue Campus Service Center ausgewählt. Den ersten Preis des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs erhielt das Büro RIEHLE KOETH GmbH + Co. KG aus Stuttgart. Der zweite Preis ging an das Hamburger Büro gmp International GmbH, der dritte Preis an FAKT – Office for Architecture GmbH aus Berlin. Im Anschluss an den Realisierungswettbewerb wird mit den drei Preisträgern ein finales Verhandlungsverfahren durchgeführt. Nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens wird einer der Preisträger mit der Planung des Campus Service Centers beauftragt.

Auftakt für einen zusammenhängenden Campus

Am Campus Berliner Tor der HAW Hamburg studiert rund die Hälfte der etwa 17.000 Studierenden. Der Campus ist heute durch Gebäude verschiedener Epochen und Nutzungen geprägt. Viele dieser Gebäude sind inzwischen sanierungsbedürftig. Mit dem neuen Campus Service Center entsteht an zentraler Stelle – Bei der Hauptfeuerwache 1 – ein modernes, identitätsstiftendes Gebäude, das künftig als südlicher Haupteingang und als neuer Mittelpunkt des Campus dienen wird. Das Service Center wird gemeinsam mit den benachbarten Baudenkmälern ein städtebaulich prägendes Ensemble bilden und die Entwicklung des gesamten Standorts maßgeblich voranbringen.

Auf Grundlage eines städtebaulichen Rahmenplans – erarbeitet von Behnisch Architekten, ROBERTNEUN Architekten und Vogt Landschaft in enger Abstimmung mit dem Oberbaudirektor, dem Denkmalschutzamt, dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) sowie der HAW Hamburg – wird der Standort schrittweise modernisiert, weiterentwickelt und erhält einen neuen zentralen Anlaufpunkt.

Zentrale Serviceangebote unter einem Dach

Im Campus Service Center werden künftig zentrale Serviceeinrichtungen der HAW Hamburg gebündelt: Das Studierendenzentrum mit Service- und Beratungsangeboten, das Weiterbildungszentrum sowie bislang dezentral verteilte Fachbibliotheken, die in einem modernen Lernzentrum zusammengeführt werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein Pizza-Restaurant des Studierendenwerks als Erweiterung der Mensa-Versorgung. Damit wird das Campus Service Center zum zentralen Anlaufpunkt und attraktiven Lern-, Arbeits- und Aufenthaltsort für Studierende, Mitarbeitende und Gäste.

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit im Fokus

Nach Einschätzung der Jury überzeugt der Siegerentwurf durch eine klare städtebauliche Setzung, eine gut durchdachte Organisation der Funktionen und eine nachhaltige Holzhybridbauweise. Flexible, langfristig anpassbare Räume, viel Tageslicht und mit zusätzlichen Aufenthaltsqualitäten unterstreichen den zukunftsorientierten Ansatz. Die Nutzung von Solarenergie an der Fassade ist angedacht.

Mit dem Campus Service Center setzt die HAW Hamburg neue Maßstäbe – als zentraler Ort des Lernens und Lebens, als Bindeglied zwischen Hochschule und Stadtraum und als sichtbares Zeichen einer zukunftsgerichteten Wissenschaftsentwicklung.