Veröffentlicht am 06.11.2024

Hamburg (em) Zum Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA erklärt der Vorsitzende des Industrieverband Hamburg, Andreas Pfannenberg:

„Gut ist, dass die Ergebnisse eindeutig sind und es keine lange Hängepartie gibt. Herzlichen Glückwunsch an Donald Trump, der in vielerlei Hinsicht, ein bemerkenswertes Comeback feiert. Unsere exportorientierte Hamburger Industrie, stellt der Sieg Trumps allerdings vor weitere Herausforderungen. Wenn Trump die angekündigten Handelshemmnisse und Strafzölle für die EU, tatsächlich so umsetzt, wird es für unsere ohnehin schon kriselnde Wirtschaft eine weitere Belastung. Deutschland und Europa müssen endlich ihre Hausaufgaben machen, um bei den Themen Wirtschaft und Sicherheit mit den USA auf Augenhöhe verhandeln zu können. Umso dringender ist es erforderlich, dass die Ampel ihren Dauerstreit beilegt und endlich eine gemeinsame Wirtschaftsagenda auf den Tisch bringt – oder den Weg für Neuwahlen freimacht.“