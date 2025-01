Veröffentlicht am 07.01.2025

Die Ausschreibung durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) der Finanzbehörde ist gerade gestartet. Alle Informationen und Unterlagen finden Interessierte hier: https://immobilien-lig.hamburg.de/leistungen/immobilienangebote. Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe zu großen Gewerbegebieten in Farmsen und Wandsbek, so dass für Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für Azubis gesorgt ist. Einreichschluss für Angebote beim LIG ist der 28. März 2025.

Ziel des Onboarding-Hauses mit Platz für mindestens 49 Auszubildende ist es, jungen Menschen, die in Hamburg ihre Ausbildung beginnen, ein solides Dach über dem Kopf zu geben und ihnen damit den Start in der Großstadt inklusive nicht einfacher Wohnungssuche zu erleichtern. Konkret wird die Möglichkeit geschaffen, Auszubildenden gerade in der Startphase für mehrere Monate temporär eine Unterkunft zu bieten. Die Zimmer des Onboarding-Hauses (Einzel- und Doppelzimmer) sollen voll möbliert vermietet werden. Ergänzt wird das rechtlich zunächst als Beherbergungsbetrieb gestaltete Azubi-Wohnheim durch Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Perspektivisch ist geplant, nach einer Änderung des Bebauungsplans dauerhaftes Wohnen für Azubis zu ermöglichen.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Mit dem Onboarding-Haus im Bezirk Wandsbek starten wir ein weiteres spannendes Projekt um neuen, dringend benötigten Wohnraum für Auszubildende zu schaffen. Meine Gespräche mit Kammern, Verbänden und Unternehmen haben ergeben, dass gerade für neu ankommende Azubis in Hamburg die Startphase auf dem Hamburger Wohnungsmarkt enorm herausfordernd ist. Da kann das Onboarding-Haus eine Lücke schließen, bis die Azubis in aller Ruhe passenden Wohnraum gefunden und in ihrem Ausbildungsbetrieb gut angekommen sind. Nach dem HASPA-Azubi-Wohnheim in Altona, dem Azubi-Wohnheim beim Berufsschulzentrum Ausschläger Weg, dem Azubi-Wohnheim der Stadtwirtschaft in der Großen Freiheit starten wir mit dem Onboarding-Haus nun kurzfristig ein weiteres Projekt, um schneller mehr passenden und bezahlbaren Wohnraum für Azubis zu schaffen. In Zeiten eines angespannten Wohnungsmarktes ist und bleibt das für uns ein ganz zentrales Anliegen - weitere Projekte folgen!“