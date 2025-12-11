Veröffentlicht am 11.12.2025

Hamburg. M-Point bietet in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine virtuelle Veranstaltung zum Thema „Digitale Transformation – Ein Blick in unsere digitale Zukunft mit Dorothee Töreki“ an. Die digitale Welt verändert sich rasant. Dorothee Töreki nimmt in ihrem aktuellen Beitrag der Friedrich-Naumann-Stiftung erneut mit „durchs digitale Schlüsselloch“ und zeigt, welche Entwicklungen unsere Zukunft bereits heute prägen. Dabei geht es um die nächsten großen Schritte der technologischen Evolution:

Allgegenwärtige KI und intelligente Agenten

Ein grundlegend verändertes Internet durch agentenbasierte Systeme

Die Verbindung von KI und Blockchain – ein möglicher Gamechanger für die Finanzwelt

Neue Chancen und Risiken für Geschäftsmodelle

Die Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Alltag

Wie gewohnt bleibt der Blick nicht an der Technik stehen: Der Kurs bietet einen ganzheitlichen, verständlichen und inspirierenden Zugang zur digitalen Transformation – und dazu, was sie konkret für Dich bedeutet.

Beitrag der Friedrich-Naumann-Stiftung: „Digitale Transformation – Ein Blick in unsere digitale Zukunft mit Dorothee Töreki“

Mo., 12.01.2026_19:00 -20:15 Uhr_virtuell

Kostenfrei, eine Anmeldung direkt beim Anbieter ist erforderlich.

Melde Dich HIER an und entdecke, was die digitale Zukunft für Dich bereithält!