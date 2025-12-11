Hamburg. M-Point bietet in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung eine virtuelle Veranstaltung zum Thema „Digitale Transformation – Ein Blick in unsere digitale Zukunft mit Dorothee Töreki“ an. Die digitale Welt verändert sich rasant. Dorothee Töreki nimmt in ihrem aktuellen Beitrag der Friedrich-Naumann-Stiftung erneut mit „durchs digitale Schlüsselloch“ und zeigt, welche Entwicklungen unsere Zukunft bereits heute prägen. Dabei geht es um die nächsten großen Schritte der technologischen Evolution:
- Allgegenwärtige KI und intelligente Agenten
- Ein grundlegend verändertes Internet durch agentenbasierte Systeme
- Die Verbindung von KI und Blockchain – ein möglicher Gamechanger für die Finanzwelt
- Neue Chancen und Risiken für Geschäftsmodelle
- Die Auswirkungen auf Menschen, Gesellschaft und Alltag
Wie gewohnt bleibt der Blick nicht an der Technik stehen: Der Kurs bietet einen ganzheitlichen, verständlichen und inspirierenden Zugang zur digitalen Transformation – und dazu, was sie konkret für Dich bedeutet.
Beitrag der Friedrich-Naumann-Stiftung: „Digitale Transformation – Ein Blick in unsere digitale Zukunft mit Dorothee Töreki“
Mo., 12.01.2026_19:00 -20:15 Uhr_virtuell
Kostenfrei, eine Anmeldung direkt beim Anbieter ist erforderlich.
Melde Dich HIER an und entdecke, was die digitale Zukunft für Dich bereithält!