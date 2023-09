Veröffentlicht am 01.09.2023

Hamburg (em) Ab dem 4. September öffnen die Hamburg Kreativ Gesellschaft und ihre Initiative nextMedia.Hamburg den neuen Innovationsraum SPACE in der Hamburger Speicherstadt für Unternehmen, Start-ups und Selbstständige aus der Content- und Technologiebranche. Partner des SPACE sind der Hamburger Carlsen Verlag, die Produktionsfirma und Streamingplattform Rocket Beans, die Medienhäuser Ströer und Bauer Media, die Technologiekonzerne Google, Meta und Snap sowie die Kreativagentur Jung von Matt. Zudem sind die Vereine ARIC (Artificial Intelligence Center Hamburg) und nextReality.Hamburg als Technologiekompetenzpartner dabei.

Lösungen für relevante Zukunftsfragen

Die von der Content- und Technologiebranche erzeugten Medieninhalte wie digitale Zeitungen, Bücher, Filme, Games und Musik fördern Bildung, kulturelle Diversität und gesellschaftliche Integration. Diese Inhalte sind heute so grundlegend für unseren Alltag, dass ihre gemeinschaftliche Entwicklung im Interesse der Gesellschaft liegt. Neue Technologien, wie künstliche Intelligenz, haben zudem das Potenzial, ähnlich wie das Internet, tiefgreifende Veränderungen in unserer Gesellschaft zu bewirken und beschleunigen diesen Wandel erheblich.

Im SPACE sollen durch die enge Zusammenarbeit von Content- und Technologieunternehmen Lösungen für relevante Zukunftsfragen erarbeitet werden. Es geht unter anderem um die Finanzierung von Qualitätsjournalismus, den Einfluss von sozialen Plattformen, das Potenzial des Metaverse, den ethischen Umgang mit Daten sowie die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Produktentwicklung.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Als einer der wichtigsten Medienstandorte Deutschlands ist es für die Stadt Hamburg wichtig, die Zusammenarbeit zwischen der Kreativwirtschaft und der Technologiebranche zu fördern. Unsere offene Gesellschaft braucht auch künftig freie Medien. Dafür ist es wichtig, dass wir uns auch hier dem technischen Wandel stellen und diesen aktiv mitgestalten. Durch die Formate von nextMedia.Hamburg und der neuen Möglichkeit des regelmäßigen Austausches im SPACE gibt es eine echte Chance, neue Technologien wie kreative KI und ihre Potenziale für die Medienbranche voranzutreiben.“

Eine neue Art der Kollaboration

Der SPACE ist das erste europäische Projekt seiner Art – im siebten Stock des Kreativspeichers M28 bietet er auf über 600 Quadratmetern ein Angebot für kollaboratives Arbeiten, Events, Workshops, Content Creation, Technologiewissen und informelles Zusammenkommen.

Die Hamburger Content- und Technologiebranche kann den SPACE für offene Community Events nutzen und kostenlose Arbeitsplätze auf Tagesbasis buchen. Darüber hinaus gibt es für Start-ups und Gründerinnen und Gründer mit Geschäftsmodellen aus den Bereichen MediaTech, AdTech, CreativeTech, MusicTech oder GamesTech die Möglichkeit, sich für kostenlose Arbeitsplätze im Flex-Desk-Bereich des SPACE im Rahmen der Workspace-Förderung zu bewerben.

Dr. Nina Klaß, Leiterin nextMedia.Hamburg und SPACE: „Unser Konzept hinter dem SPACE ist weltweit ziemlich einzigartig, quasi selbst ein Experiment. Der SPACE ist so angelegt, dass er mit den Bedarfen der Branche und durch die Beteiligung der Partner mitwachsen kann.“

Die gestalterische Umsetzung des Konzeptes wurde vom renommierten Hamburger Studio Besau-Marguerre übernommen, die den traditionsreichen Boden durch die durchdachte Farbgestaltung und die fließenden Übergänge in einen lebendigen Ort verwandelt haben.

Ein inspirierendes Programm für branchenübergreifende Synergien

nextMedia.Hamburg lädt fortlaufend zu wechselnden Fokusthemen zum Lernen und Austauschen in den SPACE ein. Bereits im vierten Quartal 2023 findet ein vielseitiges Programm rund um die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz statt, das gemeinsam mit einem Kuratorium sowie den Partnern entwickelt wird.

Zahlreiche Innovationsformate von unterschiedlichen Teams der Hamburg Kreativ Gesellschaft sind ebenfalls künftig im SPACE an einem gemeinsamen Ort verankert, was gegenseitige Inspiration ermöglicht und Synergien zwischen der gesamten Kreativ- und Technologiebranche verstärkt. So werden die 15 Start-ups der Inkubatoren Media Lift, Games Lift und Music WorX künftig gemeinsam im SPACE arbeiten und von dort ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln.

Egbert Rühl, Geschäftsführer Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Die Hamburg Kreativ Gesellschaft treibt seit Jahren erfolgreich Innovationen in der Hansestadt voran. Mit dem SPACE fokussieren wir uns zum einen darauf Lösungen für die massiven Herausforderungen der Contentbranche zu finden, zum anderen können wir an diesem Ort erstmals die innovativen Potenziale der Kreativwirtschaft bündeln und so sichtbar machen.“

Der SPACE konnte als Medien-Innovationsprojekt erfolgreich für Hamburg im Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE-Programm) 2021-2027 platziert werden und soll mit der neuen Förderperiode eine EFRE-Förderung erhalten. Die Co-Finanzierung erfolgt durch die Behörde für Kultur und Medien zur Stärkung der Innovationskraft der Hamburger Medienlandschaft.