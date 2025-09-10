Veröffentlicht am 10.09.2025

Hamburg. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler können zinsgünstige Darlehen erhalten, um innovative Projekte gezielt voranzutreiben. Das Programm ist nun verfügbar.

Die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI) fördert gemeinsam mit der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) über den neuen „Hamburg-Kredit Innovation“ die Entwicklung von Innovationsvorhaben in der lokalen Wirtschaft. Das Programm ergänzt bestehende Angebote und etabliert ein modernes, passgenaues Förderinstrument, das Unternehmen in Hamburg verlässlich bei Wachstum, Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen unterstützt.

Programmdetails im Überblick

Darlehen in Höhe von 25.000 Euro bis 2,5 Mio. Euro

Laufzeiten bis zu 10 Jahre mit bis zu 2 tilgungsfreien Jahren

Haftungsfreistellung von 50 Prozent für die Hausbank

Optionaler ERP-Förderzuschuss der KfW (separate Beantragung über Hausbank)

Das Kreditprogramm wird aus dem KfW-Programm „ERP-Förderkredit Innovation“ refinanziert. Der Hamburg-Kredit Innovation wird über die Hausbanken beantragt.

Mit den neuen Förderangeboten setzt der Senat gemeinsam mit der KfW die im Koalitionsvertrag verankerten Ziele für die Stärkung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit konsequent um. Die beiden neuen Förderkredite Hamburg-Kredit Digital und Hamburg-Kredit Innovation orientieren sich an den aktuellen Bedarfen von Wirtschaft und Mittelstand und bieten Unternehmen eine verlässliche und flexible Unterstützung für ihre Investitionen in Digitalisierung und Innovation.

Nähere Informationen finden Sie auf der Programmseite der IFB Hamburg zum Hamburg-Kredit Innovation.