Veröffentlicht am 25.06.2025

Es ist eine der höchsten Anerkennungen in der europäischen Luftfahrt: Hamburg Airport ist vom Airports Council International (ACI) mit dem renommierten „Best Airport Award 2025“ in der Kategorie 10–25 Millionen Passagiere ausgezeichnet worden. Die europäische Flughafenvereinigung würdigte insbesondere das vorbildliche Hamburger Zusammenspiel aus Passagierkomfort, Digitalisierung und Klimaschutz. Dabei setzte sich Norddeutschlands größter Flughafen nach 2012, 2013, 2018 und 2020 zum fünften Mal gegen Mitbewerber aus ganz Europa durch. Für Hamburg Airport ist die Auszeichnung ein großer Erfolg und eine Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs in Richtung Zukunft.

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung des Hamburg Airport, erhielt den Award am Abend des 19. Juni auf einer Gala in Athen. Ein Jahr lang darf der Flughafen die Auszeichnung jetzt tragen. In jeder Kategorie wurde nur ein Airport ausgezeichnet. Bewertet wurden Bereiche wie Betriebseffizienz, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung. Für Hamburg Airport war das Jahr 2024 mit 14,8 Millionen Passagieren (ein Plus von 9,4 Prozent), einem Streckennetz mit 120 Direktzielen und neuen Routen zum Beispiel nach Doha das erfolgreichste Jahr seit der Pandemie. Seit Jahrzehnten ist Hamburg Airport Vorreiter im Umweltschutz und verfolgt ehrgeizig das Ziel, den Flughafen bereits in 10 Jahren CO₂-frei zu betreiben.

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hamburg Airport, nahm den Award mit großer Freude entgegen: „Die Auszeichnung ist ein starkes Signal für alle am Hamburg Airport – das war eine großartige Teamleistung und ein Lohn für meine Kolleginnen und Kollegen, die täglich Großartiges leisten. Diese Auszeichnung motiviert uns, unseren Weg mutig weiterzugehen: klimafreundlich, serviceorientiert und partnerschaftlich.“

Neue Investitionen in den Service ein Erfolgsfaktor für den Award-Gewinn

Besonders hervorgehoben wurden die Fortschritte im Service: Über 80 Prozent der Reisenden passieren die Sicherheitskontrolle in unter zehn Minuten – dank neuer CT-Technik, digitaler Passagierlenkung und automatisierter Abläufe. Das Modernisierungsprogramm HAM Upgrade steht für ein Maßnahmenpaket, das den Aufenthalt am Hamburg Airport spürbar verbessert. Dazu zählen moderne Techniklösungen wie das beliebte „Slot & Fly“-Reservierungssystem und die neuen Smart Gates, die schon jetzt den schnellsten Weg zur Sicherheitskontrolle ermöglichen. Auch die Sitzbereiche und Kinderspielecken werden umfassend modernisiert. Praktische Services wie kostenlose Wasserspender, mehr Steckdosen und Massagesessel sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Flughafen investiert rund 20 Millionen Euro und erweitert die Maßnahmen kontinuierlich, damit Passagiere von immer neuen Verbesserungen profitieren.

Wesentlich für den Award-Gewinn sind auch die Bemühungen rund um das Klimaschutz-Programm NetZero 2035, in das der Flughafen insgesamt eine Viertelmilliarde Euro investieren wird. Als einer der ersten Flughäfen in Deutschland plant Hamburg Airport, bis 2035 vollständig CO₂-frei zu wirtschaften – ohne Kompensation. Der Weg dahin ist klar definiert, schon heute sind zentrale Elemente der NetZero-Strategie im Betrieb spürbar. So wird der überwiegende Anteil der eingesetzten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben betrieben. Immer da, wo solche Antriebe noch nicht verfügbar sind, verwendet der Flughafen ausschließlich synthetischen Diesel. Zudem bezieht Hamburg Airport ausschließlich zertifizierten Grünstrom und das Blockheizkraftwerk wurde durch moderne Motoreinheiten optimiert. Die Umstellung auf grüne Fernwärme und der eigene Windpark in Heidmoor sind für 2028 fest geplant – ein zentraler Schritt zur vollständigen Eigenversorgung mit Ökostrom (110 GWh/Jahr).