Veröffentlicht am 25.09.2026

Hamburg präsentiert sich vom 5. bis 7. Oktober 2026 auf der EXPO REAL in München, einer der wichtigsten Immobilienmessen Europas gemeinsam mit 54 Partnern. Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Projektentwickler und städtische Akteure zeigen am Hamburger Gemeinschaftsstand aktuelle Vorhaben und Entwicklungsperspektiven des Standorts.

„Hamburg wächst und entwickelt sich weiter – dafür brauchen wir Investitionen und eine leistungsfähige Immobilienwirtschaft. Nach schwierigen Jahren sehen wir wieder mehr Bewegung im Markt. Diesen Schwung wollen wir nutzen und gemeinsam mit unseren Partnern konkrete Projekte wie zum Beispiel den Hamburg-Standard im Wohnungsbau voranbringen“, sagt Karen Pein, Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.

Wie Hamburg neue Investitionen mit der Entwicklung zukunftsfähiger Wirtschaftsstandorte verbindet, zeigt sich unter anderem am Innovationspark Bergedorf, den die Wirtschaftsförderung Hamburg Invest in den Fokus rückt. Als einer von vier Hamburger Innovationsparks steht Bergedorf mit seinem Schwerpunkt neue Energien für die enge Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und industrieller Anwendung. Knapp 500 Mio. Euro an öffentlichen und privaten Investitionen unterstreichen die Entwicklung des Standorts. Auf der EXPO REAL macht ein neues Standortmodell die verfügbaren Baufelder und ihre Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen und Investoren erstmals konkret sichtbar.

„Die EXPO REAL bringt uns mit Unternehmen und Investoren zusammen, die neue Standorte und Entwicklungsmöglichkeiten suchen. Mit dem Innovationspark Bergedorf haben wir dafür ein konkretes Angebot: verfügbare Flächen in einem starken Umfeld aus Forschung, Technologie und Industrie. In München wollen wir gezielt mit Unternehmen ins Gespräch kommen und neue Ansiedlungen für den Standort gewinnen“, sagt Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer von Hamburg Invest.

Neue Wirtschaftsstandorte und große Stadtentwicklungsprojekte Hamburgs

Die HafenCity Hamburg GmbH präsentiert mit dem Grasbrook die Entwicklung eines neuen Stadtteils am Wasser, der Wohnen und Arbeiten mit neuen Grün- und Freiräumen verbindet.

„Mit dem Grasbrook beginnt ein neues Kapitel für Hamburgs Verhältnis zur Elbe. Der weiterentwickelte Entwurf von Herzog & de Meuron und Vogt Landschaftsarchitekten schafft einen Stadtteil mit einzigartiger Lagequalität direkt gegenüber der HafenCity. Auf der Expo Real zeigen wir erstmals die ersten Grundstücksangebote – ein Moment für alle, die als First Mover an Hamburgs neuem Ufer mitgestalten wollen", sagt Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH.

Hamburger Gemeinschaftsstand als Treffpunkt der Branche

Die in München präsentierten Projekte sind zugleich Ausgangspunkt für den Dialog mit der Immobilienwirtschaft. Während der drei Messetage bietet der Hamburger Gemeinschaftsstand den Partnern Raum für Gespräche mit Investoren, Projektentwicklern und Unternehmen aus dem In- und Ausland. Der mehr als 600 qm große Gemeinschaftsstand befindet sich in Halle B2, Stand 430.

Zum Programm am Montag, den 5. Oktober 2026, gehören: