Veröffentlicht am 25.09.2026

Hamburg. Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest: Wer von ihnen gewinnt die Auszeichnung als beliebtester Hamburger Handwerker bzw. Handwerksbetrieb des Jahres 2026? Jeder kann mitentscheiden. Das Online-Voting ist seit heute freigeschaltet: www.haspa.de/handwerk. Haspa und Handwerkskammer freuen sich auf eine rege Wahlbeteiligung.

Zur Wahl stehen in der Kategorie „Handwerker*in des Jahres 2026“ ein Geigenbaumeister-Duo, ein Etuimacher und ein Stuckateur-Meister. In der Kategorie „Handwerksbetrieb des Jahres 2026“ kämpfen eine Werkstatt für Kostümanfertigungen, eine Tischlerei und ein Spezialbetrieb im Bereich der Sanitär-, Bauklempner- und Dachdeckerei um die renommierte Auszeichnung.

Hamburger Sparkasse und Handwerkskammer Hamburg verleihen den Handwerkspreis jedes Jahr. Alle Infos zu den Nominierten, zur Jury und zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen Jahre gibt es auf der Website des Hamburger Handwerkspreises.

Die feierliche Preisverleihung findet am 23. November 2026 im Großen Saal der Handwerkskammer Hamburg statt.