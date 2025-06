Veröffentlicht am 04.06.2025

Im Rahmen der internationalen Leitmesse der Logistikbranche, der transport logistic 2025 in München, hat Hamburg die erste Strategie dieser Art bundesweit vorgestellt. Das Papier steht für einen breiten Schulterschluss des gesamten Logistiknetzwerks der Freien und Hansestadt Hamburg.

Ziel der Strategie ist es, Hamburgs Logistik zukunftsfest aufzustellen – nachhaltig, innovativ und wettbewerbsfähig. Über 107.000 Menschen arbeiten in Hamburg in logistiknahen Bereichen – das sind rund zehn Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hamburg. Die Logistik zählt damit zu den Schlüsselbranchen.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation: „Hamburg ist die Logistikdrehscheibe Nordeuropas. Doch Digitalisierung, Klimawandel und globale Veränderungen stellen uns vor neue Herausforderungen – eröffnen aber zugleich auch Chancen. Mit der neuen Strategie geben wir uns einen klaren Kompass für die Zukunft an die Hand. Sie zeigt Wege auf, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit der Branche sichern und zugleich nachhaltig und sozial Verantwortung übernehmen können.“

Kerstin Wendt-Heinrich, Vorstandsvorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg e.V.: „Diese Strategie ist von der Branche für die Branche entwickelt worden. Wir haben damit das Fundament für eine resiliente, vernetzte, innovative und zukunftsfähige Logistik geschaffen, sodass Hamburg und die Metropolregion nicht nur reagieren, sondern agieren: als Treiber für nachhaltige Lösungen und als Knotenpunkt für internationale Lieferketten.“

Die Strategie richtet sich an Unternehmen aller Größen – vom Start-up über den Mittelstand bis zu globalen Konzernen – sowie Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Kammern und Verbänden. Gemeinsam bilden sie das Hamburger Logistiknetzwerk, das zentral für die Umsetzung der Strategie ist.

Konkret sieht die Strategie neun Aktionsbereiche vor, die von der Digitalisierung über urbane Logistik bis hin zur Fachkräftesicherung reichen. Erste Maßnahmen starten noch in diesem Jahr, darunter Pilotprojekte zur klimaneutralen Letzten Meile.

Die „Strategie für den Logistikstandort Hamburg 2035“ ist das Ergebnis eines umfassenden Beteiligungsprozesses. Mehr als 150 Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Kammern, Verbänden, Wissenschaft, Politik und Verwaltung waren eingebunden. Die Strategie ergänzt bestehende Leitlinien wie den Hamburger Hafenentwicklungsplan 2040, die Regionale Innovationsstrategie und das Konzept „Urbane Logistik – Strategie für die Letzte Meile“. Ziel ist es, Synergien im Logistiknetzwerk zu nutzen und Hamburg als innovativen Logistikstandort weiter zu profilieren.

Die Strategie ist eingebettet in einen gesamtstädtischen Rahmen für Innovation und Transformation. Sie adressiert zentrale Herausforderungen unserer Zeit – von Klimawandel und Digitalisierung über geopolitische Umbrüche bis hin zum demografischen Wandel. Als lernende Strategie wird sie regelmäßig aktualisiert und an neue Entwicklungen angepasst. Mit ihrer aktiven Umsetzung bekennt sich Hamburgs Logistiknetzwerk zu einer zukunftsfesten Rolle im internationalen Logistiksystem.

Foto: Von links: Kerstin Wendt-Heinrich, Vorstandsvorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg e.V., und Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation : ©Logistik-Initiative Hamburg | Falk Heller