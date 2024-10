Veröffentlicht am 23.10.2024

Hamburg (em) Die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation (BS 17) ist eine von bundesweit vier Bildungseinrichtungen, die heute mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung ausgezeichnet wurde. In der Kategorie „berufliche Bildung“ erhält die BS 17 die Auszeichnung für ihr Spitzenprojekt „Social Media Simulation“.

In dem Projekt setzen sich Auszubildende im Bereich audiovisuelle Medien in praxisnahen Szenarien gezielt mit ihrem verantwortungsvollen Umgang mit Social Media auseinander. Damit steht die BS 17 beispielhaft für innovative Angebote und Projekte an den Hamburger berufsbildenden Schulen für mehr digitale Kompetenzen in der beruflichen Bildung.

Staatsrat Rainer Schulz: „Ein souveräner und reflektierter Umgang mit digitalen Technologien, die in den Lebensbereichen unseres Alltags und in betrieblichen Kontexten Veränderungen der täglichen Abläufe erzeugen, erfordern besondere Kompetenzen der Auszubildenden. Dafür entwickeln die Hamburger berufsbildenden Schulen kompetenzorientierte, technologiegestützte Bildungsangebote. Das nun mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis ausgezeichnete Spitzenprojekt im Bereich ‚Zukunftskompetenzen‘ sensibilisiert unsere Auszubildenden praxisorientiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit Social Media. Dieser reflektierte Umgang mit sozialen Medien ist heute für junge Menschen unerlässlich, privat wie auch beruflich. Es freut mich sehr, dass heute eines der innovativen Projekte zum Erwerb relevanter Zukunftskompetenzen an unseren berufsbildenden Schulen ausgezeichnet und bundesweit sichtbar ist. Mein Glückwunsch gilt der BS 17 für ihre ausgezeichnete Bildungsarbeit.“

Im Projekt „Social Media Simulation“ werden digitale Kompetenzen praxisorientiert auf drei Ebenen gestärkt: Im beruflichen Kontext lernen die Auszubildenden im Bereich audiovisuelle Medien, wie sie souverän mit Shitstorms und Fake-Accounts umgehen können. Privat reflektieren sie ihre eigene Mediennutzung, insbesondere im Umgang mit Hasskommentaren. Auf politischer Ebene schärfen sie ihr Bewusstsein für die Auswirkung von Fake News, erfahren, wie Bots Wahlen manipulieren können, und stärken damit ihre Demokratiefähigkeit.

Das Projekt der BS 17 wird im Rahmen des Forschungsprojekts „Kompetenzen für die digitale Arbeitswelt (KoDiA) – Ertüchtigung zur Digitalisierung“ wissenschaftlich begleitet. Das Projektteam der BS 17 hatte in Kooperation mit einem Unternehmen eine Social Media Simulation erarbeitet, in der das fiktive Plattenlabel „Rockin´ good time“ von angehenden Kaufleuten für audiovisuelle Medien bezüglich ihrer Social Media Strategie beraten wird. Dabei müssen Urheberrechtsverletzungen, Fake News, Shitstorms und andere Hürden strategisch überwunden werden. Das Projekt soll auch auf weitere Bildungsgänge angepasst und ausgeweitet werden. Mit sechs berufsbildenden Schulen kooperiert das Hamburger Institut für Berufliche Bildung seit Januar 2021 zu unterschiedlichen Projekten in der digitalen Bildung im Rahmen des KoDiA-Projekts als Praxispartner. An der Beruflichen Schule für medizinische Fachberufe (BS 15) entstand beispielsweise eine digitale Zahnarztpraxis als VR-Simulation, in der die Auszubildenden praxisorientiert Aufgaben lösen und dabei zahnärztliche Instrumente korrekt aufbereiten können.

Seit 25 Jahren wird der Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung vergeben. Im Jubiläumsjahr werden Spitzenprojekte ausgezeichnet, die sich die Förderung von „Zukunftskompetenzen!“ zum Ziel gemacht haben. Ausgezeichnet wurden vier Bildungseinrichtungen aus den vier Bereichen frühkindliche, schulische, berufliche und hochschulische Bildung.