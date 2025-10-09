Veröffentlicht am 09.10.2025

Hamburg. Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest: Wer von ihnen darf künftig den begehrten Titel als beliebtester Hamburger Handwerker bzw. Handwerksbetrieb des Jahres 2025 tragen? Jeder kann mitentscheiden. Das Online-Voting geht noch bis zum 26. Oktober. Haspa und Handwerkskammer freuen sich weiter auf eine rege Wahlbeteiligung.

Zur Wahl stehen in der Kategorie „Handwerker*in des Jahres 2025“ ein Kaminbauer, eine Augenoptikmeisterin und ein Maßschuhmacher. In der Kategorie „Handwerksbetrieb des Jahres 2025“ kämpfen ein Bestattungsunternehmen, eine Tischlerei und ein Gebäudereinigungsunternehmen um die renommierte Auszeichnung.

Jedes Jahr verleihen Hamburger Sparkasse und Handwerkskammer Hamburg den Handwerkspreis. Alle Infos zum Award, zu den aktuellen Finalisten, zur Jury und zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gibt es auf der Website des Hamburger Handwerkspreises. Die feierliche Preisverleihung findet am 25. November 2025 im Großen Saal der Handwerkskammer Hamburg statt.