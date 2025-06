Veröffentlicht am 11.06.2025

Mit der Hamburg Sustainability Conference (HSC) 2025 rückt die Hansestadt erneut in den Mittelpunkt der internationalen Nachhaltigkeitsdebatte. Die Konferenz vereint führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um gemeinsam konkrete Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln und den Wandel hin zu einer klimafreundlichen und resilienten Zukunft aktiv zu gestalten.

Im Zentrum der HSC 2025 stehen die Kernthemen umweltfreundliche Schifffahrt, nachhaltige Luftfahrt und zukunftsfähige Finanzierung. „Die Bereiche sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors mit den globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen“, betont Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority (HPA) und Präsident der International Association of Ports and Harbors (IAPH).

Jens Meier zog dabei einen interessanten Vergleich zum Sport: Klare Regeln, Anreize für gute Leistungen und Sanktionen bei Verstößen seien ebenso notwendig wie der kontinuierliche Austausch von Know-how und Talenten. Solche Regeln müssen vor Spielbeginn festgelegt werden, die gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen und dürfen auch nicht während eines laufenden Spiels verändert werden. Nur durch internationale Zusammenarbeit und das Teilen von Best-Practice-Lösungen könne die maritime Branche den Herausforderungen des Klimawandels wirksam begegnen.

Ein Highlight im Rahmen der diesjährigen Konferenz war ein hochrangiges Networking-Event, das am 1. Juni 2025 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gemeinsam mit der HPA organisiert wurde. Die Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen bot eine Plattform für persönliche und den Austausch zwischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Gerade in Zeiten multipler Krisen ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit entscheidender denn je. Die Dekarbonisierung unserer Industrie ist ein komplexes Thema, das nur durch gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten gelöst werden kann.

Die HPA unterstreicht mit ihrer Rolle auf der Konferenz ihr langfristiges Engagement für Innovation, Klimaschutz und nachhaltige Transformation im Hafenbetrieb. Der Hamburger Hafen soll dabei nicht nur als internationales logistisches Drehkreuz, sondern zunehmend auch als Schrittmacher für klimafreundliche Technologien, digitale Prozesse und sektorübergreifende Kooperation wahrgenommen werden.