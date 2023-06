Veröffentlicht am 20.06.2023

Hamburg (em) HHLA Sky, ein Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), hat den Red Dot Award für ihre „Automated First Responder Drone X4“ in der höchsten Stufe „Best of the Best“ erhalten. Gemeinsam mit einem Team der Hochschule Osnabrück und Third Element nahm HHLA Sky den Award am Montag auf der Red-Dot-Gala in Empfang. Der Red Dot Award ist nach dem German Design Award bereits der zweite Award in Folge für die X4 Drohne.



Die automatisierte X4-Drohne wurde von HHLA Sky gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück und dem Unternehmen Third Element für den industriellen Einsatz entwickelt. Sie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise mit nur wenigen beweglichen Teilen aus, was die Fehleranfälligkeit bei Drohnenflügen deutlich senkt. Diese Eigenschaften wurden auch durch die Juroren des Red Dot Awards gewürdigt.





Als weitere Produktvorteile der X4-Drohne werden neben der optimierten Flugzeit die leichte Handhabung und die schnelle Einsatzbereitschaft gelobt. Am Systemdesign heben die Juroren das hohe Augenmerk auf Cyber- und Betriebssicherheit hervor. Zudem können Verschleißteile durch den modularen Aufbau im Betrieb schnell ausgetauscht werden, so die Jury weiter. Das Erscheinungsbild der X4 würdigen die Juroren als „das beste ästhetische Ergebnis, das man bei dieser Bauform erreichen kann“. Insgesamt bewertete die Jury des Red-Dot Awards die X4 Drohne als „eine der besten Drohnen der letzten Jahre“.





Lars Neumann, Direktor Logistik der HHLA, dankte dem interdisziplinären Team für die außerordentliche Leistung: „Der Red Dot Award ist einer der renommiertesten Preise für Design und stellt HHLA Sky als Pionier der europäischen Drohnenindustrie heraus. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für den Erfolg der HHLA-Strategie, technologische Innovationen und neue Geschäftsmodelle für die Logistik zu entwickeln und voranzutreiben.“





Matthias Gronstedt, Geschäftsführer von HHLA Sky, freut sich gemeinsam mit Marius Schröder, Geschäftsführer von Third Element Aviation, über die Auszeichnung: „Wir haben auf ein Modul-Konzept gesetzt, das einfach zu handhaben ist und industriell erprobte Hardware eingebaut. Dank der großartigen Zusammenarbeit aller Beteiligten zeigt das Design genau diese Qualität.“





„Die X4 ist auf absolute Effizienz und Usability getrimmt“, bestätigt Design-Professor Thomas Hofmann von der Hochschule Osnabrück. Er hat das X4-Design für HHLA Sky gemeinsam mit dem interdisziplinären Team aus Industriedesignern, Sicherheits-, Drohnen- und IT-Experten entwickelt.





Der Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Ausgetragen wird der Wettbewerb jährlich in den Disziplinen Product Design, Brands & Communication Design sowie Design Concept. Die X4 Drohne hat sich in der Kategorie Product Design unter 7.900 Anmeldungen aus rund 60 Ländern durchgesetzt. In der Kategorie Drones and Action Cameras ist die X4 das einzige Produkt, das mit einem Red Dot „Best of the Best“ prämiert wurde.





Das technisch Innovative an der X4 Drohne sei zudem die Automatisierbarkeit, ergänzt Matthias Gronstedt: „Drohneneinsätze werden so skalierbar. Die X4 kann eine Einheit mit dem Integrierten Control Center von HHLA Sky bilden. Dieser Leitstand ist eine hochautomatisierte und nach der Industrienorm IEC 62443 cybersecurity-zertifizierte Mobile-Robot-Management-Software. Darüber werden die Drohnen gesteuert und überwacht. 100 bis 200 X4-Drohnen können so gleichzeitig fliegen und verschiedene Aufträge an völlig unterschiedlichen Orten erledigen. Auch ohne Piloten vor Ort.“





Anspruchsvolle Industrie- und Behördenkunden erhalten damit ein Automatisierungstool, das die Einsatzeffizienz deutlich steigert und für die laufende Digitalisierung unserer Gesellschaft wie geschaffen ist.



Automatisierte Drohnen





Automatisierte Drohnen wie die X4 schließen Lücken in der Digitalisierung von Industrie und Gesellschaft. Sie werden heute nicht mehr zwingend von einem Piloten vor Ort geflogen, sondern remote über ein Kontrollzentrum. Drohnen unterstützen so die Einsatzkräfte im Katastrophenschutz, Anwender beim Warten von Industrieanlagen oder Behörden bei der Kontrolle öffentlicher Infrastrukturen. Die Effizienz automatisierter Drohnensysteme ist hoch. Genauso hoch liegen die Anforderungen an die Betriebssicherheit, die Cybersecurity und den Datenschutz.