Veröffentlicht am 29.05.2024

Hamburg (em) In ihrer konstituierenden Sitzung am 28. Mai wählten die Vollversammlungsmitglieder der Handwerkskammer Hamburg den amtierenden Präsidenten Hjalmar Stemmann einstimmig für eine zweite Amtszeit bis 2029. Der 60-jährige Dentalunternehmer, Zahntechniker und Diplom-Volkswirt ist bereits seit 2019 Präsident der Handwerkskammer Hamburg.

Zuvor war Stemmann von 2011 an Vizepräsident der Arbeitgeberseite. Von 2009 bis 2018 engagierte er sich zudem ehrenamtlich als Bezirkshandwerksmeister für Eimsbüttel. Hauptberuflich ist der alte und neue Handwerkskammerpräsident Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Stemmann und Leisner Mund-, Kiefer- und Gesichtstechnik GmbH, Hamburg sowie geschäftsführender Gesellschafter der steco-system-technik GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg.

Der wiedergewählte Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann dankte den Vollversammlungsmitgliedern für „den großen Vertrauensvorschuss. Das Hamburger Handwerk stärkt mir mit diesem überwältigenden Votum den Rücken. Das bedeutet für mich nichts weniger als fünf weitere Jahre volle Kraft für Kammer und Handwerk.“ Den Rahmen für die Entwicklung der nächsten Jahre bilden aus Stemmanns Sicht große Veränderungsprozesse: „Der demografische Wandel setzt sich fort, zugleich entwickelt sich die Betriebsstruktur hin zu größeren Einheiten. Daraus ergeben sich Herausforderungen, die wir nur gemeinsam meistern werden. Ganz oben auf der Agenda stünden die Nachwuchsgewinnung sowie die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die anwesenden Handwerkerinnen und Handwerker, Kammermitglieder aus Haupt- und Ehrenamt sowie Behördenvertreter lud er ein: „Lassen Sie uns so weitermachen wie in den vergangenen Jahren – wir im Handwerk handeln gemeinsam und stehen füreinander ein“.

Der bisherige Vorstand der Handwerkskammer wurde für eine weitere Amtszeit bestätigt: Maler- und Lackierermeister Thomas Rath (Vizepräsident Arbeitgeber), Elektrotechnikerin Bedra Duric (Vizepräsidentin Arbeitnehmer), Stahlbetonbaumeister Achim Bartels (Arbeitnehmervertreter), Maler- und Lackierermeister und Raumausstattermeister Christian Hamburg (Arbeitgebervertreter), Kraftfahrzeugtechnikmeister Martin Krohn (Arbeitgebervertreter).