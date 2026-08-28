Hamburg. Der Umbau der Hamburger Energieversorgung ist eine Großbaustelle, und das nicht nur im übertragenen Sinn: Bis erneuerbare Wärme und grüner Strom jedes Hamburger Quartier erreichen, müssen in der Stadt noch kilometerweise Leitungen verlegt, Speicher installiert und Netze smarter werden, es muss geplant, gebaut und umgelenkt werden. Wärmeplanung, Netzausbau und Speicherlösungen gehen Hand in Hand: Diesen drei eng miteinander verwobenen Themenfeldern widmet sich die Housewarming 2026 und möchte mit ihrer Fachkonferenz Antworten liefern, zur Debatte anregen und den Umbau vor Ort voranbringen.
Das Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer Hamburg (ZEWU), die Hamburger Energiewerke und die Hamburger Energienetze haben wieder führende Experten sowie versierte Praktiker aus Planung und Handwerk eingeladen. Sie geben spannende Einblicke in komplexe Sachverhalte und relevante Entwicklungen – unter anderen Prof. Dr. Michael Sterner als Keynote-Speaker, eine der führenden Stimmen aus der Wissenschaft zur Energiewende.
Housewarming 2026 11. September 2026 10 bis 15:10 Uhr Elbcampus Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Zum Handwerkszentrum 1, 21079 Hamburg
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos: Anmeldung für Teilnehmende hier.
Speaker und Themen (Änderungen vorbehalten):
- Eröffnungstalk: Kirsten Fust, Geschäftsführerin Hamburger EnergieWerke, Michael Dammann, Geschäftsführer Hamburger Energienetze, und Thomas Rath, Vizepräsident Handwerkskammer Hamburg
- Keynote: Netze und Speicher für eine stabile, erneuerbare Stromversorgung – von Batterien bis Wasserstoff Prof. Dr. Michael Sterner, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
- Musikalische Motivation für die Energiewende
- Zur Planung einer 320-MW-Wasserstofferzeugungsanlage in Emden und der Umrüstung einer großtechnischen Erdgaskaverne zur Speicherung von Wasserstoff in Huntorf, Eva Stede, EWE
- Handwerker- und Planertalk 1: Herausforderungen bei der Umsetzung von zentralen und dezentralen Energie- und Speicherprojekten Prof. Dr. Michael Sterner Nick Zippel, NAEXT GmbH Bastian Pfarrherr Leiter Netzstrategie, Hamburger Energienetze
- Erfolgsbedingungen der Stadt Zürich auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand Rahel Gessler, Leiterin Klima- und Umweltprojekte und -programme der Stadt Zürich
- Vom Plan zur Umsetzung: Umsetzungsschwerpunkte der Hamburger Wärmeplanung Lubow Hesse, Leiterin Referat Kommunale Wärmeplanung, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
- Handwerker- und Planertalk 2: Umsetzung der Wärmeplanung und übertragbare Erfahrungen von Zürich auf Hamburg Rahel Gessler Lubow Hesse Dirk Westphal, Hamburger EnergieWerke Tom Lindemann, Hamburger Energienetze Reenie Vietheer, Averdung
- Gelegenheit zur Teilnahme an Führungen durch die Ausstellung des EnergieBauZentrums zur Gebäudeoptimierung ab ca. 15:10 Uhr