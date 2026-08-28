Veröffentlicht am 28.08.2026

Hamburg. Der Umbau der Hamburger Energieversorgung ist eine Großbaustelle, und das nicht nur im übertragenen Sinn: Bis erneuerbare Wärme und grüner Strom jedes Hamburger Quartier erreichen, müssen in der Stadt noch kilometerweise Leitungen verlegt, Speicher installiert und Netze smarter werden, es muss geplant, gebaut und umgelenkt werden. Wärmeplanung, Netzausbau und Speicherlösungen gehen Hand in Hand: Diesen drei eng miteinander verwobenen Themenfeldern widmet sich die Housewarming 2026 und möchte mit ihrer Fachkonferenz Antworten liefern, zur Debatte anregen und den Umbau vor Ort voranbringen.

Das Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer Hamburg (ZEWU), die Hamburger Energiewerke und die Hamburger Energienetze haben wieder führende Experten sowie versierte Praktiker aus Planung und Handwerk eingeladen. Sie geben spannende Einblicke in komplexe Sachverhalte und relevante Entwicklungen – unter anderen Prof. Dr. Michael Sterner als Keynote-Speaker, eine der führenden Stimmen aus der Wissenschaft zur Energiewende.

Housewarming 2026 11. September 2026 10 bis 15:10 Uhr Elbcampus Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Zum Handwerkszentrum 1, 21079 Hamburg

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos: Anmeldung für Teilnehmende hier.

Speaker und Themen (Änderungen vorbehalten):