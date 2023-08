Veröffentlicht am 09.08.2023

Hamburg (em) Die Hamburg Port Authority (HPA) und MSC haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Ziel der Absichtserklärung ist, gemeinsam auf den Abschluss einer Vereinbarung über die Versorgung von MSC-Containerschiffen mit Landstrom im Hamburger Hafen bis Ende September 2023 hinzuarbeiten.

Aktuell bestehen bereits Vereinbarungen der HPA zur Nutzung von Landstrom mit den Reedereien TUI Cruises, MSC Cruises und Norwegian Cruise Line. Die HPA arbeitet daran, dass noch im Jahr 2023 die Landstromanlagen am Container Terminal Hamburg (CTH), am Container Terminal Burchardkai (CTB), am Container Terminal Tollerort (CTT) sowie am Cruise Center Steinwerder den Betrieb aufnehmen. Der Hamburger Hafen setzt damit konsequent den Weg fort, Treibhausgas- und Schadstoffemissionen beim Umschlag und Transport zu reduzieren.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: „Die Stromversorgung der Schiffe im Hamburger Hafen von Land aus erfolgt mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Das bietet erhebliche Vorteile, weil viele Emissionen vermieden werden. Gemeinsam bauen wir das Angebot deutlich aus – Land- und Seeseite greifen dabei Hand in Hand. Dass MSC als eine der weltweit größten Containerreedereien mit uns bei diesem Vorhaben vorangeht, gibt uns zusätzlichen Schwung!“

Friedrich Stuhrmann, Chief Commercial Officer der HPA: „Nachdem wir bereits im Juni dieses Jahres eine gemeinsame Absichtserklärung mit MSC Cruises zur Nutzung von Landstrom im Hamburger Hafen unterzeichnet haben, freue ich mich, dass MSC nun auch mit der Nutzung von Landstrom für Containerschiffe im Hamburger Hafen gemeinsam mit uns dazu beitragen will, Schifffahrt und Hafenbetrieb ökologischer zu gestalten.“

Sören Toft, CEO MSC Mediterranean Shipping Company: “Ich freue mich sehr darüber, dass wir die Absichtserklärung zwischen MSC, den Freien und Hansestädten Bremen und Hamburg sowie ihren Hafenverwaltungen unterzeichnet haben. So können wir bei der Einführung der Versorgung mit Landstrom eng zusammenarbeiten und gemeinsame Schritte bei der Dekarbonisierung der globalen Wertschöpfungskette in der Logistik unternehmen.”

Foto: Die Hamburg Port Authority (HPA) und MSC haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet.