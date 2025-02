Veröffentlicht am 28.01.2025

Hamburg (em) Das Soft Landing Programm Scaleup Hamburg unterstützt internationale Unternehmen bei ihrer Ansiedlung in Hamburg und bei der Zusammenarbeit mit Hamburger Unternehmen. Scaleup Hamburg ist ein Service der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest im Auftrag der Behörde für Wirtschaft und Innovation.

Scaleup Hamburg startet mit seinem Soft Landing Programm in die vierte Runde und sucht ab sofort bis zum 23. Februar 2025 wieder fünf internationale Wachstumsunternehmen mit nachhaltigen Technologielösungen, die in Hamburg Fuß fassen wollen. Das Programm unterstützt diese Scaleups durch maßgeschneiderte Services für einen erfolgreichen Markteintritt in Hamburg und Deutschland.

Scaleup Hamburg bringt die ausgewählten Wachstumsunternehmen in zwei Phasen mit etablierten Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg zusammen. In der ersten Phase bis zum Sommer 2025 werden die teilnehmenden Scaleups durch eine detaillierte Analyse ihres Produktes für den deutschen Markt und in der Anpassung ihrer Markteintrittsstrategie unterstützt. Anschließend folgt ein individuelles Matchmaking, das konkrete Kooperationen und Pilotprojekte mit Hamburger Unternehmen avisiert, um die neuen Technologien in Hamburg in die Anwendung zu bringen. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass expandierende Unternehmen schnell mit potenziellen Auftraggebern in Kontakt treten können und optimal auf den deutschen Markt vorbereitet sind.

Um durch die Expertenjury von Scaleup Hamburg ausgewählt zu werden, müssen die Wachstumsunternehmen geschäftliche Erfolge in ihrem Heimatmarkt nachweisen, sich in einer starken Wachstumsphase befinden und die Absicht zeigen, sich vor Ort im Hamburger Ökosystem zu etablieren. Die Programmaufnahmephase beginnt im April 2025. Interessierte Scaleups können sich bis zum 23. Februar bewerben.

Seit dem Startschuss im Jahr 2022 sind bereits 24 Pilotprojekte zwischen Scaleups und Hamburger Institutionen initiiert worden, weitere befinden sich in Vorbereitung.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: "Wir stärken den Wirtschaftsstandort, indem wir Talente und innovativen Unternehmen nach Hamburg holen. Mit dem Programm fördern wir gezielt Investitionen und Technologietransfer: Internationale Innovatoren bringen wir mit konkreten Investitionsprojekten zusammen, und bringen dadurch Hamburg international auf die Landkarte."

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer von Hamburg Invest, hebt hervor: "Mit Scaleup Hamburg haben wir eine Möglichkeit etabliert, uns dem Thema Innovationszugewinn ganzheitlich zu nähern. Das Soft Landing Angebot von Scaleup Hamburg macht einerseits den Markteintritt bei uns einfacher denn je. Andererseits können wir die Hamburger Unternehmen dabei unterstützen, ihre Innovationsbedarfe herauszuarbeiten und international nach passgenauen Lösungen zu suchen. Wir haben hier eine Win-Win Situation für Hamburg."

Zusätzlicher Service von Scaleup Hamburg für den Hamburger Mittelstand

Scaleup Hamburg erweitert seine Dienstleistungen in diesem Jahr um ein Angebot, das sich im Kern an die Hamburger Unternehmen richtet. Dieses Programm wird die Zusammenarbeit zwischen mittelständischen Unternehmen und innovativen Startups und Scaleups erleichtern und ihnen ermöglichen, bedarfsorientierte Pilotprojekte zu starten und eine sogenannte Venture Clienting Partnerschaft aufzubauen. Diese Erweiterung des Serviceangebots unterstreicht Hamburgs Engagement für die Förderung des lokalen Ökosystems in allen Wirtschaftsbereichen.