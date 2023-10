Veröffentlicht am 18.10.2023

(Hamburg) Vom 21. bis 26. Oktober wird Hamburg das Zentrum der Internet Community: Im CCH findet die 78. Konferenz von ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) statt. ICANN koordiniert die Vergabe von Namen und Adressen im Internet. Bei der Konferenz werden rund 3.000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Technik, Wirtschaft, Politik, Forschung und Zivilgesellschaft erwartet. Die Teilnehmenden werden sich unter anderem über die Weiterentwicklung des offenen, freien und sicheren Internets, die technische Koordination des Internets und neue Top Level Domains austauschen. Interessierte können sich anmelden und die Konferenz kostenfrei besuchen. Die Konferenz in der Hansestadt markiert außerdem das 25-jährige Bestehen der Non-profit-Organisation, die 1998 in den USA gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Los Angeles hat.

Neben der Stadt Hamburg sind eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und DENIC Gastgeber der Konferenz. Sie findet zum ersten Mal in Hamburg statt und wird am 23. Oktober 2023 eröffnet.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Im Browser den Namen einer Website eingeben und kurz darauf auf genau der richtigen Seite die Informationen finden, die man sucht – das ist für uns beim Surfen im Internet selbstverständlich. Damit das gut und sicher funktioniert, braucht es im Hintergrund viel Koordination und Organisation. Das macht ICANN seit 25 Jahren und sorgt so dafür, dass wir sicher durch ein unabhängiges und stabiles Internet surfen können. Bei der Konferenz in Hamburg sollen wichtige Weichen für die Entwicklung des Internets in den nächsten Jahren gestellt werden. Als etablierte Medienstadt mit Sinn für Innovation ist Hamburg der ideale Ort für das nächste Treffen der internationalen Internet-Community.“

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: „Das ist ein tolles Signal für die Stadt als zukunftsweisender Standort für technologie- und wissensbasierte Unternehmen im IT-Bereich und für den Kongress-Standort Hamburg, an dem ein modernisiertes CCH herausragende Bedingungen für internationale Tagungen bietet.“

Sally Costerton, Interim President und CEO, ICANN: „Da wir unser 25-jähriges Bestehen in Hamburg feiern, möchte ich unseren deutschen Gastgebern dafür danken, dass sie uns in der Stadt so herzlich empfangen haben. Wir freuen uns, mit der ICANN78-Konferenz hier zu sein. Dieses wichtige Treffen ist ein Meilenstein für ICANN und steht darüber hinaus für unseren gemeinsamen Weg zu einem einheitlichen Internet. Wir wünschen uns, dass wir mit dieser richtungsweisenden Veranstaltung das weltweite Interesse und die Zusammenarbeit fördern, um unsere Vision ‚Eine Welt, ein Internet‘ immer weiter zu verwirklichen.“

Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.: „Die Verwaltung des Internets liegt im Oktober in Hamburg in den Händen der Menschen, die frei und demokratisch wichtige Entscheidungsprozesse vorantreiben, um heute und in Zukunft ein unabhängiges Internet zu gewährleisten. Ich freue mich sehr, dass wir nach Berlin 1999 erstmals seit über 20 Jahren wieder eine ICANN-Konferenz nach Deutschland und in meine Heimatstadt Hamburg holen konnten.“

Andreas Musielak, DENIC-Vorstand: „ICANN ist eine der wenigen globalen Organisationen, die seit ihrer Gründung nach dem Multi-Stakeholder-Ansatz und damit unter Einbeziehung aller relevanter Entscheider aus Politik, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft die Entscheidungsfindung vorantreibt. Während in den Anfangsjahren nach diesem Konsensprinzip technische Fragestellungen beantwortet wurden, liegt aktuell und damit ebenfalls in den kommenden Tagen der Fokus auf den ‚Spielregeln‘ für die Weiterentwicklung des Internets und der Digitalisierung. Wir freuen uns, dass DENIC als (Mit-)Gastgeber des ICANN Meetings einen Teil dazu beitragen wird die Weichen für die Zukunft zu stellen.“

Jedes Jahr finden drei ICANN-Konferenzen auf unterschiedlichen Kontinenten statt. Die Konferenz in Hamburg ist die erste in Deutschland seit 1999 und die erste in der Hansestadt überhaupt.

Bei dieser Konferenz soll es um das Bewerbungsverfahren für neue generische Top Level Domains (gTLDs) gehen, die voraussichtlich 2026 freigegeben werden sollen. Das Regelwerk für dieses Bewerbungsverfahren soll auf dieser Konferenz verabschiedet werden. Weitere Themen sind die Weiterentwicklung des offenen, freien und sicheren Internets, die technische Koordination des Internets, Entwicklung von Regeln und Praktiken, die das Management von Domainnamen betreffen, zum Beispiel der datenschutzkonforme Umgang mit Registrierungsdaten, und die Regularien für die Verwendung zusätzlicher, nicht-westlicher Schriftzeichen in Top-Level Domains. Wichtig dabei ist die Konsensfindung, damit das Internet weiterhin nach klaren Regeln für alle sicher nutzbar bleibt.

Weitere Informationen und das Programm der Konferenz gibt es unter https://meetings.icann.org/en/icann78.