Veröffentlicht am 11.10.2023

Hamburg (em) Die Landstromanlage am HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) hat sich erstmals erfolgreich in der Praxis bewiesen. Am Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) wurde die COSCO SHIPPING Taurus im Rahmen eines Tests zum ersten Mal mit Landstrom versorgt. Die Hamburg Port Authority (HPA) wird nun weitere Testläufe durchführen, damit die Landstromanlagen für Containerschiffe im Hamburger Hafen schnellstmöglich in Betrieb genommen werden können.

Anfang letzter Woche konnte der erste sogenannte Schiffs­integrations­test mit der COSCO SHIPPING Taurus erfolgreich abgeschlossen werden. Die COSCO SHIPPING Taurus gehört wie alle neueren Schiffe der Reederei COSCO Shipping ab 2018 zu den Modellen, die bereits mit den integrierten technischen Komponenten für Land­strom­versorgung ausgestattet sind. Anlage und Prozess wurden nun von den Projekt­partnern HPA, Siemens, COSCO und HHLA erfolgreich getestet.

Angela Titzrath, Vorstands­vorsitzende der HHLA: „Landstrom­anlagen auf den Hamburger Terminals der HHLA sind ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung des Hafens und der Logistik­ketten. Wir freuen uns, dass die Land­strom­anlagen auf unseren Terminals errichtet werden und unseren Kunden, deren Schiffe bereits für Landstrom ausgerüstet sind, somit eine verlässliche Landstrom Versorgung ihrer Schiffe ermöglicht wird. Der Hamburger Hafen übernimmt hier eine Vorreiter­rolle innerhalb Europas.“

Mingfeng Wang, President COSCO SHIPPING (Europe) GmbH: „Die Reederei COSCO SHIPPING ist seit 40 Jahren mit dem Terminal Tollerort durch eine erfolgreiche Geschäfts­beziehung verbunden. Mit unseren neueren Schiffen, die alle bereits mit den integrierten technischen Komponenten für die Land­strom­versorgung ausgestattet sind, und der Einführung der Land­strom­versorgung am CTT sind COSCO SHIPPING und die HHLA ihrem Ziel näher gekommen, CO2-Neutralität zu erreichen, die neuen Anforderungen der MARPOL-Konvention über die ‚Internationalen Schiff­fahrts­regeln zur Kohlen­stoff­intensität‘ der International Maritime Organization zu erfüllen, die Treib­haus­gas­emissionen von Schiffen am Liegeplatz zu reduzieren, eine grüne und kohlen­stoffarme Liefer­kette aufzubauen und die Umwelt zu schützen.“

Die Land­strom­anlage am CTT steht am Groß­schiffs­liege­platz, an dem die größten Container­schiffe der Welt abgefertigt werden können. An der Kaikante befinden sich spezielle Kabel, um das Container­schiff mit der Land­strom­anlage zu verbinden. Die COSCO SHIPPING Taurus verfügt, wie ihre Schwester­schiffe, über die elektro­technischen Komponenten und Kabel, um den von Land aus gelieferten Strom – natürlich aus erneuerbaren Quellen – aufzunehmen. Da die Netz­spannung und -frequenz an Land unterschiedlich zur Bordspannung und -frequenz sind, werden diese an Land durch Umrichter und Transformatoren an die Bedürfnisse des Schiffes angepasst. Damit wird die Kompatibilität zwischen der Anlage und dem Schiff hergestellt. Sobald das Schiff mit Landstrom versorgt wird, können die Dieselmotoren des Schiffs abgestellt werden, wodurch Treibhausgas- und Schad­stoff­emissionen während der Liegezeit deutlich eingespart werden.

Die HPA errichtet derzeit u. a. Land­strom­anlagen an den HHLA Container­terminals Tollerort und Burchardkai (CTB) in Hamburg. Eine weitere Anlage wird am Container Terminal Altenwerder folgen. Unter dem Leitmotiv „Balanced Logistics“ entwickelt die HHLA nachhaltige Logistik­lösungen gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern und verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2040 im gesamten Konzern klimaneutral zu produzieren.

Bild: Landstromanlage am HHLA Container Terminal Tollerort