Veröffentlicht am 13.03.2024

Hamburg (em) Eine neue XpressBus-Linie und das hvv Klimaticket Plus mit der Integration von goFLUX: Künftig können rund 17.000 AIRBUS-Mitarbeitende von ganz neuen Optionen für ihre tägliche Mobilität profitieren. Mehr als 12.600 AIRBUS-Mitarbeitende nutzen schon jetzt das hvv Klimaticket. Es bietet je nach Variante entweder drei kostenlose Tagestickets (Klimaticket S) oder bundesweite Mobilität im Nah- und Regionalverkehr für nur 34,30 Euro im Monat

(Klimaticket XL).

Das neue Klimaticket Plus bietet jetzt noch mehr: Alle Klimaticket XL-Nutzer*innen können an Wochenenden und Feiertagen einen Erwachsenen und drei Kinder im hvv-Gebiet kostenlos mitnehmen. Außerdem kommt eine ganz neue und bundesweit einzigartige Option hinzu:

Die Integration des Mitfahr-Service goFLUX fördert Fahrgemeinschaften und damit umweltfreundliche Mitarbeitermobilität. AIRBUS-Arbeitnehmer*innen, die mit dem eigenen Pkw anreisen und eine Kollegin oder einen Kollegen mitnehmen, erhalten

dafür eine Vergütung. Alle Mitfahrenden, die ein Klimaticket Plus (S oder XL) haben, können diesen neuen Service kostenlos in Anspruch nehmen. Damit wird der private Pkw Teil eines intelligenten, multimodalen ÖPNV, der darüber hinaus eine weitere Aufwertung erfährt:

Ab dem 8. Juli wird mit der neuen XpressBus-Linie X46 die Erreichbarkeit des Werksgeländes nochmals deutlich verbessert. Die neue Linie ermöglicht mit nur wenigen Zwischenhalten eine schnelle und direkte Anbindung von und nach Harburg. Die X46 verkehrt zwischen Finkenwerder und S Harburg Rathaus, nach Abschluss der Bauarbeiten am ZOB wird die Linie bis zum Bahnhof Harburg verlängert.

Anjes Tjarks, Senator der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende:

„Das hvv Klimaticket ist bereits ein Riesenerfolg. Das neue Klimaticket Plus setzt noch einen obendrauf: Es ermöglicht nicht nur die Mitnahme von Freunden und/oder Familie an Wochenenden und Feiertagen, sondern fördert auch die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften mit Kolleginnen und Kollegen zu bilden und so den eigenen PKW stehen zu lassen. Ich freue mich, dass mit AIRBUS einer der größten Arbeitgeber der Stadt seinen rund 17.000 Mitarbeitenden ab sofort dieses vielfältige Angebot unterbreitet. Mit dem Klimaticket Plus kann das AIRBUS-Werk dann ab Juli auch mit der neuen XpressBus-Linie 46 der HOCHBAHN von Harburg aus mit wenigen Halten noch besser erreicht werden. Dieses Paket macht die Mitarbeiter-Mobilität an diesem wichtigen Wirtschaftsstandort südlich der Elbe noch flexibler und den ÖPNV noch attraktiver. Es entlastet gleichzeitig die Straßen und gibt der Mobilitätswende in Hamburg und der Metropolregion einen großen Schub.“

Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin hvv:

„Mir ist es wichtig, bestehende Denkverbote und Schubladen aufzubrechen. Mit dem Klimaticket Plus schafft der hvv ganz neue Voraussetzungen für nachhaltige Mitarbeitermobilität. Alle Verkehrsträger werden einbezogen, am Ende schaffen wir so das beste Ergebnis: Günstige Preise und attraktive Angebote für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gleichzeitig weniger Verkehr auf der Straße. Ein deutschlandweit einzigartiges Modell.“

Nawina Walker, Standortleiterin Airbus Hamburg:

"Wir sind begeistert von der Erweiterung des Klimaticket Angebots durch die GoFlux Mitfahr App. Damit können wir unseren Beschäftigten ein starkes und innovatives Angebot für das klimaschonende Pendeln zum Standort bieten, insbesondere in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV Netz . Und natürlich finden wir es auch großartig, dass der X46 kommt und das Busliniennetz aus dem Bereich Harburg erweitert. Beide Angebote machen den Arbeitsweg attraktiver und entlasten die Umwelt sowie unsere Nachbarschaft durch weniger Autos auf den Straßen rund um unseren Standort in Finkenwerder."

Henry Kördel, Leiter Fahrgastmarketing S-Bahn Hamburg:

„Die S-Bahn Hamburg entwickelt und vertreibt innovative und nachhaltige Mobilitätsprodukte für die Firmenkunden im hvv. Im Rahmen des Pilotprojekts hvv Klimaticket Plus verbinden wir unser bestehendes erfolgreiches hvv Klimaticket mit der zusätzlichen Möglichkeit für AIRBUS-Mitarbeitende, Fahrgemeinschaften zu nutzen.“

Wolfram Uerlich, Geschäftsführer goFLUX:

„PKW-Fahrgemeinschaften haben ein enormes Potenzial, die Mobilitätssituation vieler Pendler zu verbessern. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass der hvv PKW-Fahrgemeinschaften über die goFLUX-App in den ÖPNV integriert. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära, in der private PKW bundesweit Teil des öffentlichen Verkehrs werden, ausgehend von unserem Hamburger Leuchtturmprojekt mit hvv und AIRBUS. Wir freuen uns sehr, dass das Angebot aus Klimaticket und goFLUX-Fahrgemeinschaften ab sofort AIRBUS-Mitarbeitenden einen einfacheren Arbeitsweg ermöglicht.“

So funktioniert das hvv Klimaticket:

Alle Mitarbeitenden eines Unternehmens erhalten wahlweise monatlich drei Tageskarten für das hvv Gesamtnetz („Klimaticket S“) oder ein bundesweit gültiges Ticket („Klimaticket XL“). Beide Varianten werden vom Arbeitgeber bezuschusst, jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer kann frei wählen, wann welche Variante besser zu den eigenen Mobilitätsbedürfnissen passt.

Kundenbefragungen haben ergeben, dass das Klimaticket zu einer nachhaltigen Verlagerung von Pkw-Fahrten auf den ÖPNV führt: beim Klimaticket XL um 12 Prozent, beim Klimaticket S um 40 Prozent.

Die Konditionen des hvv Klimaticket Plus im Detail:

• Klimaticket S: Arbeitgeberzuschuss 12,25 Euro, Mitarbeitende erhalten monatlich kostenlos drei Tageskarten für das hvv Gesamtnetz. Drei Kinder fahren kostenlos mit. Zusätzlich goFLUX-Nutzung gratis.

• Klimaticket XL: Arbeitgeberzuschuss 12,25 Euro (oder mehr), Mitarbeitende erhalten ein bundesweit gültiges Ticket für 34,30 Euro (oder weniger). Neu: An Wochenenden und Feiertagen fahren ein Erwachsener und drei Kinder kostenlos mit. Zusätzlich tägliche goFLUX-Nutzung gratis.