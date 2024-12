Veröffentlicht am 11.12.2024

Die Lkw-Zufahrt am Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erfolgt seit letzter Woche ausschließlich digital über die App passify. Mit der Einführung der App ersetzt die HHLA standortübergreifend an ihren Terminals in Hamburg die bisherige Truckerkarte und gestaltet die Lkw-Abfertigung damit sicherer und effizienter. Seit dem Go-Live Anfang des Jahres wurden bereits mehr als 200.000 Zufahrten mit passify an den drei HHLA-Terminals in Hamburg abgewickelt.

Mit der erfolgreichen Umstellung am CTA hat die HHLA die vollständige Einführung der digitalen Lösung abgeschlossen. Zuvor wurde passify bereits an den Terminals Burchardkai (CTB) und Tollerort (CTT) verbindlich eingeführt. Die innovative Self-Service-App automatisiert und digitalisiert die Lkw-Abfertigung an Terminals und Depots und ermöglicht Fahrern, Slots zu buchen, digital einzuchecken und sich sicher via Zwei-Faktor-Authentifizierung zu identifizieren. Mehr als 13.000 Lkw-Fahrer und Fuhrunternehmen nutzen passify derzeit, um den Zugang zu den Terminals zu steuern.

Rebecca Vick, Direktorin Container Entwicklung Hamburg: „Mit der Umstellung auf passify machen wir die Lkw-Abfertigung an unseren Hamburger Containerterminals nicht nur sicherer und effizienter, sondern setzen auch einen neuen Standard in der Digitalisierung logistischer Prozesse. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir die Einführung reibungslos und zügig umsetzen. Dieses Ergebnis ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir als HHLA moderne Technologien gezielt einsetzen, um die Abläufe für unsere Partner und Kunden noch weiter zu verbessern.“

Marcel Lindemann, Co-Founder von passify: „Die erfolgreiche Einführung von passify an den HHLA-Containerterminals ist ein bedeutender Meilenstein für unser junges Unternehmen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Lösung nun an einem Großteil der Hamburger Terminals erfolgreich im Einsatz ist. In enger Zusammenarbeit mit Fuhrunternehmen und Lkw-Fahrern entwickeln wir passify kontinuierlich weiter. Das positive Feedback unserer Community bestärkt uns darin, den Funktionsumfang von passify deutlich zu erweitern und die Lösung international auszurollen. Unser Ziel ist es, einen Standard für eine simple, sichere und synchronisierte Lkw-Abfertigung an Terminals weltweit zu setzen.“

Mit der erfolgreichen Einführung von passify wird die Sicherheit an den HHLA-Terminals erheblich gesteigert. Die bisher genutzte physische Truckerkarte der Lkw-Fahrer wurde vollständig durch die digitale App ersetzt. Passify ermöglicht eine eindeutige Authentifizierung der Fahrer direkt über die App und erfüllt dabei höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards sowie alle Vorgaben des weltweit anerkannten ISPS-Codes.

Die App ist vollständig in die Gate-Prozesse der HHLA-Terminals integriert und unterstützt Lkw-Fahrer während des gesamten Abfertigungsprozesses. Zukünftige Funktionen, wie beispielsweise ein mobiles Selbstbedienungsterminal, werden die App noch vielseitiger machen. Zudem stellt passify alle wichtigen Informationen und Dokumente, die für den Terminalzugang erforderlich sind, zentral und übersichtlich bereit.

Das Produkt wurde innerhalb der HHLA Next, der Venture-Building- und Investmenteinheit der HHLA, entwickelt. In diesem Jahr wurde die passify GmbH als eigenständiges Tochterunternehmen der HHLA Next ausgegründet. Neben den Hamburger Terminals wird passify bereits an einem Hinterlandterminal in Rumänien eingesetzt. Weitere internationale Rollouts sind in Planung.

Um den Übergang zu erleichtern, haben die HHLA und das passify-Team die Fuhrunternehmen während der Umstellung aktiv begleitet. Auf der Website der HHLA finden Unternehmen einen umfassenden FAQ-Bereich sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Registrierung und Verifizierung der Lkw-Fahrer.

Foto: Passify Gründer (Nico Marks (l.) und Marcel Lindemann (r.)) und Rebecca Vick, Direktorin Container Entwicklung Hamburg, am CTA