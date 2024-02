Veröffentlicht am 21.02.2024

„What about ME – Steig ein in die Zukunftsindustrie!“ Unter dieser Marke startet die Metall- und Elektroindustrie (ME) eine Informationskampagne rund um die berufliche Ausbildung. Im Mittelpunkt steht das Karriereportal www.zukunftsindustrie.de, das Arbeitgeber und Bewerber zusammenbringt und Fragen zu Gehalt, Karriere und Weiterbildung beantwortet.

Das Portal gibt eine Übersicht über die breit gefächerten Arbeitsfelder in der Branche – und bietet damit Orientierung für Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsinteressenten sowie für Eltern, Pädagogen und berufsberatende Einrichtungen. Lehrkräfte erhalten zudem direkten Zugriff auf Unterrichtseinheiten zu Themen aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft, Technik). Hinzu kommen Videos zu Berufsbildern, Livestreams und die App „ME-Berufe“.

Peter Golinski, Geschäftsführer Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräfte der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD, sieht das neue Karriereportal als wertvolle Ergänzung der bestehenden Ausbildungswerbung der mehr als 660 Mitgliedsunternehmen der beiden Verbände. „Zukunftsindustrie.de gibt jungen Menschen wichtige Einblicke in unsere spannenden Berufe, die für Energiewende, Nachhaltigkeit und Klimaschutz dringend gebraucht werden. Das neue Karriereportal zeigt die abwechslungsreichen Aufgaben und zukunftssicheren Tätigkeiten unserer Branchen und bietet viel Wissenswertes rund um Ausbildung und Studienmöglichkeiten.“

Neben der Berufsorientierung ist die neue Plattform auch eine Angebotsbörse: In Norddeutschland sind mehrere tausend Metall- und Elektro-Ausbildungsplätze dort eingetragen, von denen derzeit noch mehr als 700 nicht besetzt werden konnten. Auch gut 120 Plätze für ein duales Studium sind weiterhin frei, ebenso viele Angebote für Praktikumsplätze – alles einsehbar auf zukunftsindustrie.de.

Hintergrund für das neue Portal ist der enorme Fachkräftemangel. In den insgesamt 3.300 Betrieben der Metall- und Elektroindustrie aller fünf norddeutschen Bundesländer sind aktuell etwa 1.700 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das entspricht fast jeder elften Ausbildungsstelle. Hinzu kommen laut MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft weitere 51.000 offene Stellen für Fachkräfte im MINT-Bereich im Norden.