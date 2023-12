Veröffentlicht am 20.12.2023

Hamburg (em) Am Hamburg Airport beginnt eine neue Ära: Gestern Abend, am 19. Dezember 2023, hat der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Eggenschwiler, den symbolischen Staffelstab an das künftige Geschäftsführungsteam Christian Kunsch und Berit Schmitz übergeben. Die feierliche Übergabe im Terminal 2 des Flughafens begleitete auch der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt, Dr. Peter Tschentscher, sowie hochrangige Gäste und Mitarbeitende des Flughafens.

„Ich empfinde es als große Ehre, dass ich die vergangenen fast 21 Jahre hier am Hamburg Airport mitgestalten durfte. In dieser Zeit konnte ich gemeinsam mit unserem Team viel bewegen: Die Terminals, die Plaza und das Frachtzentrum wurden neu gebaut, das Vorfeld im laufenden Betrieb grundhaft erneuert, und wir haben im Umweltbereich unsere Vorreiterrolle in der Branche weiter ausgebaut. Hier sind die Weichen für die Zukunft gestellt“, sagt Michael Eggenschwiler. „Das Wichtigste war es für mich immer, wie großartig sich die Menschen als starkes Team verstanden haben – als Airport Family. So haben wir Erfolge nicht nur gefeiert, sondern auch herausfordernde Zeiten professionell Seite an Seite gemeistert.“

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg: „Michael Eggenschwiler hat als Geschäftsführer maßgeblich dazu beigetragen, dass der Hamburg Airport heute einer der modernsten und klimafreundlichsten Flughäfen Europas ist. Ganz Norddeutschland nutzt ihn als ‚Tor zur Welt‘ für private Reisen und die internationalen Kontakte in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Nach der Corona-Pandemie ist die Flughafen Hamburg GmbH heute wieder auf einem stabilen wirtschaftlichen Kurs. Ich danke Michael Eggenschwiler im Namen des Senats sehr herzlich für seine Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft auch persönlich alles Gute.“

Rückblick auf eine erfolgreiche Luftfahrt-Karriere

Michael Eggenschwilers Luftfahrt-Karriere begann 1983 bei der Fluggesellschaft Crossair, später wechselte er zur Swissair – seine außerordentliche Branchen-Kompetenz hat der heute 65-Jährige immer wieder durch sein umfangreiches Verständnis der operativen Abläufe unter Beweis gestellt. In seiner Zeit ist Hamburg Airport als Verkehrsplattform für die Metropole gewachsen. Als er 2003 in Hamburg begann, zählte der Flughafen pro Jahr knapp zehn Millionen Passagiere, vor Corona waren es mehr als 17 Millionen Fluggäste pro Jahr. Geprägt war seine Zeit als Flughafen-Chef durch Investitionen in die Infrastruktur, unter anderem mit dem Neubau des Terminals 1, der Airport Plaza, der Parkhäuser, dem Hotel und dem Luftfahrtzentrum. Auch die mehrjährige Erneuerung des Vorfelds verantwortete Michael Eggenschwiler als Vorsitzender der Geschäftsführung. Unter seiner Führung hat der Bodenbetrieb des Flughafens die CO2-Neutralität erreicht, außerdem hat Michael Eggenschwiler Hamburg Airport als künftigen Wasserstoff-Hub positioniert und das Klimaschutzprogramm NetZero 2035 auf den Weg gebracht.

Neues Geschäftsführungsteam: Christian Kunsch und Berit Schmitz

Seit Januar 2003 war der Schweizer Michael Eggenschwiler Teil der Flughafengeschäftsführung und damit länger im Amt als jeder seiner Vorgänger. Bereits seit 2019 ist sein Nachfolger Christian Kunsch Teil der Geschäftsführung, bisher vorrangig zuständig für die Geschäftsbereiche Finanzen und Controlling sowie Center Management und Real Estate Management. Er übernimmt offiziell zum 1. Januar 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung. Vervollständigt wird das neue Geschäftsführungsteam ab 1. April 2024 durch Berit Schmitz, die sich um die kaufmännischen Themen kümmern wird. Auch sie ist eine Kennerin der Luftfahrtbranche: 16 Jahre war sie in verschiedenen Positionen bis hin zur Geschäftsleitung am Flughafen Hannover tätig, zwischenzeitlich leitete sie die Mainzer Verkehrsbetriebe.

„Michael Eggenschwiler hat den Hamburger Flughafen über 20 Jahre lang geprägt. Dabei hat ihn sein profunder Sachverstand sowie seine Faszination für die Luftfahrt geleitet. Das habe ich die vergangenen fünf Jahre erlebt, in denen ich erfolgreich und persönlich gerne mit Herrn Eggenschwiler zusammengearbeitet habe“, sagt Christian Kunsch. „Der Flugverkehr hat in den vergangenen Monaten wieder deutlich angezogen. Für Hamburg Airport gilt es jetzt, die bestehende Infrastruktur und Luftfahrt-Technologie nachhaltig voranzutreiben, so wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben. Diese Aufgabe im Team mit einer erfahrenen Luftfahrtexpertin anzugehen, freut mich sehr.“

Als künftige kaufmännische Geschäftsführerin blickt auch Berit Schmitz voraus: „Hamburg Airport ist sowohl das Aushängeschild für die Hansestadt und die gesamte Metropolregion als auch bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das ist ein starkes Fundament für die Zukunft. Gemeinsam mit Christian Kunsch und allen Kolleginnen und Kollegen ist es mein Ziel, das Wachstum im Luftverkehr im Einklang mit einer nachhaltigen Strategie unternehmerisch zu meistern.“

Gerhard Schroeder, Geschäftsführer des Flughafen-Gesellschafters AviAlliance: „Ein starkes Führungsteam ist ein wesentlicher Faktor, um die Erfolgsgeschichte des größten Flughafens in Norddeutschland weiter fortzuschreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Christian Kunsch und Berit Schmitz mit ihrer umfangreichen Erfahrung einen wertvollen Beitrag dazu leisten werden und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Zugleich möchte ich Michael Eggenschwiler meinen herzlichsten Dank aussprechen: Es ist sein großer Verdienst, Hamburg Airport auch in herausfordernden Zeiten sicher gelenkt und zukunftsfähig aufgestellt zu haben.“

Foto: Staffelübergabe am Hamburg Airport: Michael Eggenschwiler, Christian Kunsch, Berit Schmitz, Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (v.li.)