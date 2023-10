Veröffentlicht am 11.10.2023

Hamburg, 6. Oktober 2023 – Die Handwerkskammer Hamburg möchte noch mehr jungen Menschen in der Berufsfindungsphase die Möglichkeit geben, Betriebe kennenzulernen und die eigenen handwerklichen Fähigkeiten auszutesten: Heute fand bereits zum zweiten Mal ein Praktikums-Speed-Dating in der Handwerkskammer am Holstenwall statt. Es entwickelt sich neben dem beliebten Azubi-Speed-Dating zu einem weiteren Erfolgsformat der Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung im Hamburger Handwerk.

Im Handwerk spielen Praktika eine besondere Rolle, denn handwerkliches Arbeiten hat immer viel mit Anfassen, Ausprobieren, Kreieren, Experimentieren und Werkeln zu tun. Also: Runter von der Schulbank, ran an die Werkbank – oder in die Backstube, den Frisörsalon, ins Atelier oder auf die Baustelle. Mehr als 20 Betriebe aus unterschiedlichen Gewerken boten heute ihre freien Praktikumsplätze für das Schuljahr 2023/2024 an und kamen mit mehr als 300 Schülerinnen und Schülern ins Gespräch.

Marco Martens, Geschäftsführer der H.I.T. Hamburger Isolier-Technik GmbH, nahm bereits zum zweiten Mal teil: „Für uns ist die Veranstaltung eine tolle Möglichkeit, Jugendliche über ein Praktikum für eine Ausbildung in unserem Betrieb zu gewinnen – zumal der Beruf Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer nicht so bekannt ist. Aus diesem Grund war diesmal auch einer unserer Azubis als Ausbildungsbotschafter dabei, der mit den jungen Leuten auf Augenhöhe über seine Erfahrungen in diesem tollen Beruf sprechen konnte.“