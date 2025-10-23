Veröffentlicht am 23.10.2025

Mit einer zweiten Laufzeit setzt das 2008 erstmalig eingerichtete Business Improvement District (BID) Wandsbek Markt seine erfolgreiche Arbeit fort. Grundlage dafür ist eine Rechtsverordnung, die der Hamburger Senat heute erlassen hat. Damit profitiert das Gebiet rund um den Wandsbeker Marktplatz für weitere fünf Jahre von den privaten Investitionen und dem Engagement des BIDs.

Bereits in der ersten Laufzeit von 2008 bis 2013 wurden rund vier Millionen Euro in die Neugestaltung des Straßenraumes der Wandsbeker Markstraße sowie der Schloßstraße investiert. Hochwertige Bodenbeläge, verbreiterte Nebenflächen und ein stimmungsvolles Winterlicht sorgen seither für mehr Aufenthaltsqualität und haben bereits zu einer Steigerung der Attraktivität des Wandsbeker Zentrums beigetragen.

Für das nun eingerichtete BID Wandsbek Markt II stehen in der Laufzeit von fünf Jahren rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, die aus privaten Mitteln der Grundeigentümerinnen und -eigentümer finanziert werden. Ziel des BIDs ist es, die im Rahmen des ersten BID geschaffenen Werte für mehr Aufenthaltsqualität und Attraktivität im öffentlichen Raum zu erhalten, die Kommunikation im Quartier zu verbessern und die Qualitäten des Quartiers durch ein verstärktes Marketing nach außen zu kommunizieren. Geplant ist, neue Aufsatzelemente für das Winterlicht anzuschaffen, um dies technisch auf den neusten Stand zu bringen und langfristig als prägendes Element für den Standort zu sichern. In enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Wandsbek wird der Boulevard qualitätsvoll instand gesetzt. Neben zahlreichen Servicemaßnahmen wie der zusätzlichen Boulevardreinigung und dem Winterdienst wird ein professionelles Citymanagement finanziert, um die Kommunikation im Quartier zu stärken. Marketingmaßnahmen wie eine attraktive Social-Media-Präsenz und identitätsstiftende Veranstaltungen runden das privat finanzierte Engagement ab.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Das erneute Engagement der Eigentümerinnen und Eigentümer rund um den Wandsbeker Marktplatz ist ein wichtiger Impuls für die positive Entwicklung des Stadtteilzentrums. Mit der Einrichtung des Business Improvement Districts Wandsbek Markt II setzen wir ein klares Zeichen für die nachhaltige Entwicklung und Attraktivität dieses Standortes. Seit nunmehr 20 Jahren tragen BIDs in Hamburg maßgeblich dazu bei, die Aufenthaltsqualität in unseren Quartieren zu steigern. Das diesjährige Jubiläum unterstreicht, wie wirkungsvoll dieses Instrument der partnerschaftlichen Stadtentwicklung ist. Wir freuen uns, dass das BID Wandsbek Markt II diese Erfolgsgeschichte weiterschreibt.“

Nina Häder, Geschäftsführerin von Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH: „Das neue BID Wandsbek Markt II ist ein starkes Signal für Zusammenhalt und Zukunftsorientierung. Die Eigentümerinnen und Eigentümer haben erneut gezeigt, was möglich ist, wenn Engagement, Mut und ein gutes Netzwerk zusammenkommen. Mit dem modernisierten Winterlicht, der Instandsetzung des Boulevards und einem professionellen Citymanagement schaffen wir beste Voraussetzungen für ein lebendiges und attraktives Wandsbek. Als Aufgabenträgerin freuen wir uns, diesen Prozess zu koordinieren und die Kräfte vor Ort zu bündeln, damit Wandsbek lebendig und zukunftsfähig bleibt.“

20 Jahre Business Improvement Districts in Hamburg

Die Freie und Hansestadt Hamburg gilt deutschlandweit als Vorreiter des BID-Modells, das im Jahr 2005 erstmalig in Hamburg eingeführt wurde und dieses Jahr zwanzigjähriges Jubiläum feiert. BIDs sind klar begrenzte Geschäftsgebiete (Business Districts), in denen auf Veranlassung der Betroffenen in einem festgelegten Zeitraum, maximal acht Jahre, in Eigenorganisation Maßnahmen zur Quartiersaufwertung (Improvement) durchgeführt werden. Finanziert werden BIDs durch eine kommunale Abgabe, die alle im Gebiet ansässigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer leisten. Die Investitionssumme der bislang eingerichteten BIDs beträgt über 112 Millionen Euro, die ausschließlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern zur Aufwertung ihrer Standorte aufgebracht wurden und werden.