Veröffentlicht am 03.09.2024

Mit der „SmartRoute“ findet in Hamburg und Bremen eine neue Berufsorientierungsveranstaltung statt, bei der Schülerinnen und Schüler zusammen mit Lehrkräften die Gelegenheit haben, die Arbeitswelt der Informatik und Künstlichen Intelligenz (KI) kennenzulernen. Die Veranstaltung wird in Hamburg und Bremen von je fünf renommierten Unternehmen unterstützt, die praxisnahe Einblicke in zukunftsfähige Berufsfelder bieten.

Der Auftakt findet am 19.09.2024 in Hamburg statt: Dort bringt die „SmartRoute“ die Teilnehmenden im Rahmen einer innovativen Berufsrallye zu führenden Unternehmen wie beispielsweise Airbus oder Microsoft. Die Fortsetzung findet am 24. Oktober 2024 in Bremen statt. Im Mittelpunkt stehen bei der „SmartRoute“ Workshops und Gespräche mit praktischen Informationen und Einblicken in die tägliche Arbeit von IT-Expertinnen und -Experten. Außerdem sollen die Jugendlichen auch die vielfältigen Möglichkeiten für Praktika, Ausbildung und duale Studiengänge. Dieser neue Veranstaltung soll dazu beitragen, Barrieren abzubauen und den Zugang zu den vielfältigen Möglichkeiten in der IT-Branche zu erleichtern. Zudem wird der Kontakt zwischen Schulen und Unternehmen gefördert, was langfristig den Übergang von der Schule in die Berufswelt unterstützt.

Ein innovativer Ansatz zur Nachwuchssicherung: Die „SmartRoute“ wird als Pilotprojekt gesehen, das auf weitere Städte und Regionen ausgeweitet werden soll, um noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die vielfältigen und spannenden Berufe in der Informatik und KI kennenzulernen. Die Idee zur Berufsorientierungsrallye ist am Willms-Gymnasium in Delmenhorst entstanden. Die Schule hat das MINT-EC Themencluster „Künstliche Intelligenz“ initiiert, das von der NORDMETALL-Stiftung gefördert wird.