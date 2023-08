Veröffentlicht am 23.08.2023

HAmburg (em) In Bergedorf startet am Dienstag, dem 29. August, die Info-Tour des Projekts GewerbeKlima.VorOrt. Bis zum 28. September werden insgesamt acht Veranstaltungen in Gewerbegebieten in allen Hamburger Bezirken angeboten. Die vorgestellten Beratungs- und Förderangebote sollen vor allem kleinere und mittlere Unternehmen unterstützen, energieeffizienter zu werden. Ziel ist es Kosten zu sparen und das Klima zu schonen.

Neben einer Beratung bieten die Termine in der Mittagszeit Gelegenheit zum Austausch der Gewerbetreibenden untereinander sowie zum Kennenlernen von Best-Practice-Beispielen. Die Expertinnen und Experten geben den Unternehmen eine kurze Erstberatung zu Energieeffizienz und Klimaschutz im Betrieb. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) informiert zudem über passende Förderprogramme. Bei Bedarf können Interessierte weitergehende Beratungstermine vereinbaren. GewerbeKlima.VorOrt. ist ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftsbehörde und der Umweltbehörde, sowie der UmweltPartnerschaft Hamburg, der Handwerkskammer, der Handelskammer, der IFB Hamburg und der Hamburger Bezirksämter. Gefördert wird das Projekt aus den Mitteln des Hamburger Klimaplans.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: „Wenn es gelingt, Energie effizienter einzusetzen und den Verbrauch zu verringern, profitieren alle – die Betriebe und das Klima. Mit unserem Angebot von Behörden, Kammern und weiteren Partnern können sich Betriebe beraten lassen, welche Lösung für das eigene Unternehmen passt, und auf dem Weg dahin Unterstützung und Förderungen erhalten. Mit der Info-Tour kommen wir dahin, wo die Unternehmen sind. Damit stärken wir nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am Standort, sondern auch die Hamburger Gewerbestandorte.“

Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Kosten senken, Klima schützen – dabei wollen wir kleinere Unternehmen gezielt unterstützen. Energieeffizienz ist wegen der Energiekrise vielfach eine Existenzfrage – genauso wie der Klimaschutz eine Existenzfrage für unsere Stadt ist. Hamburg hat ein breites Beratungs- und Förderangebot, welches wir nun erweitern und – eng verzahnt mit der UmweltPartnerschaft – an die Betriebe herantragen. Ich hoffe, dass über diese Kampagne viele konkrete Maßnahmen angestoßen werden – und der Verbrauch fossiler Energie in Hamburg schnell weiter sinkt.“

Norbert Aust, Präses der Handelskammer: „Jeder kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gerade der erste Schritt erfordert für Unternehmen mit Blick auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit sorgfältige Planung. Mit „GewerbeKlima.VorOrt“ wollen wir durch konkrete Beratungsangebote vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten eine Orientierung geben, wie sie der Klimakrise konkret und wirksam begegnen können. Damit sich Hamburgs Wirtschaft bis 2040 klimaneutral aufstellen kann, hat die Handelskammer für ihre Mitgliedsunternehmen die bestehenden Beratungskapazitäten erweitert.“

Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg: „Seit vielen Jahren beraten Energieexperten der Handwerkskammer kleine und mittlere Handwerksbetriebe zu Energieeffizienzmaßnahmen. Ich freue mich, wenn wir mit dieser konzertierten Veranstaltungsreihe nun noch mehr Unternehmen erreichen, denn jeder Beitrag zählt. Unsere Berater zeigen auf, wie man selbst mit kleinen Maßnahmen große Wirkungen erzielen kann. Ich rufe alle Handwerksbetriebe unserer Stadt dazu auf, die Angebote des aktuellen Gewerbeklima-Projekts in Anspruch zu nehmen. Es lohnt sich – fürs Klima und fürs Konto.“

Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Investitions- und Förderbank: „Der Bereich Umwelt und Energie der IFB Hamburg hilft und unterstützt Unternehmen bei dem Erreichen ihrer Klimaschutzziele. Zum Beispiel bieten wir der Hamburger Wirtschaft Förderprogramme wie Erneuerbare Wärme und PROFI Umwelt an. Außerdem können Dach- und Fassadenbegrünung sowie Fahrradabstellanlagen als nachhaltige Investitionen gefördert werden. Mit dem Programm „Unternehmen für Ressourcenschutz“ fördern wir Investitionsvorhaben von Unternehmen, die durch einen effizienten Umgang mit Ressourcen oder durch Reduzierung der CO2-Emissionen zu einer Umweltentlastung führen.“

Alle Standorte und weitere Informationen unter www.hamburg.de/gewerbeklima-vorort/termine/.