Veröffentlicht am 31.07.2024

Hamburg (em) Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen haben erneut die Chance, sich für den begehrten HANSE GLOBE zu bewerben. Die Entscheidung für die nächste Gewinnerin oder den nächsten Gewinner von Hamburgs internationalem Preis für nachhaltige Logistik erfolgt durch eine hochkarätig besetzte siebenköpfige Jury. Verliehen wird der HANSE GLOBE im Hamburger Rathaus im Rahmen des feierlichen Logistik Dinners des Hamburger Senats am 26. November 2024. Zur Preisverleihung werden Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher sowie Generalleutnant Michael Vetter, Abteilungsleiter Cyber/Informationstechnik und CIO im Bundesministerium der Verteidigung als Dinner-Speaker erwartet.

„Wir sind gespannt auf innovative und inspirierende Bewerbungen aus dem In- und Ausland, die zeigen, wie nachhaltige Logistik realisiert werden kann. Mit dem HANSE GLOBE zeichnen wir herausragende Projekte aus, die einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten", betont Carmen Schmidt, Geschäftsführerin der Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH. Bewerbungen sind bis Montag, den 30. September 2024 möglich.

Die Jury wird dieses Jahr durch Professorin Dr. Simone Neumann von der Universität Hamburg verstärkt, eine Expertin für nachhaltige Logistik- und Mobilitätssysteme. „Ich freue mich, in meiner Rolle als Jurymitglied des HANSE GLOBE dazu beitragen zu können, dass in Übereinstimmung mit dem Leitbild der Uni Hamburg "Innovating and Cooperating for a Sustainable Future" Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus der Logistikbranche rückt und eine ressourcenschonende und effiziente Logistikwirtschaft gefördert wird.“ Auch wird zukünftig die jeweilige HANSE GLOBE Vorjahressiegerin oder -sieger die Jury mit ihrer oder seiner Expertise unterstützen. In diesem Jahr vertritt Moritz Tölke die Sovereign Speed GmbH, die 2023 mit dem Preis für ihre holistische Dekarbonisierungsstrategie „ourwaytozero“ ausgezeichnet wurde.

Wie die Integration von ökologischer und sozialer Verantwortung in Geschäftsmodelle erfolgreich gelingt, haben die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger bereits eindrucksvoll bewiesen. Zu diesen zählen Sovereign Speed, Lidl Schweiz mit dem Lebensmittellogistiker Krummen Kerzers, TNT Express, dm-drogerie markt und der Logistikimmobilienentwickler Gazeley. Überdies durften Unternehmen wie die Hermes Logistik Gruppe, das Konsortium aus Gottwald Port Technology GmbH und der Hamburger Hafen und Logistik AG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, die Hamburg Port Authority (HPA), UPS sowie die Reedereien Hapag-Lloyd und Hamburg Süd den HANSE GLOBE mit in ihre Unternehmenszentralen nehmen. Zudem bewegten vier Projekte die Jury in der Vergangenheit zur Auslobung eines Sonderpreises.