Veröffentlicht am 06.11.2025

Hamburg. Wer gestaltet die Logistik von morgen? Die Logistik-Initiative Hamburg ruft zur Teilnahme am 15. HANSE GLOBE auf. Bewerben können sich logistiknahe Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen mit innovativen Projekten, die ökologische oder soziale Nachhaltigkeit in der Logistik fördern. Das Gewinnerprojekt wird von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewählt. Die feierliche Verleihung findet am 21. April 2026 im Rahmen des Logistik Dinners des Hamburger Senats im Rathaus statt. Erwartet werden Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, sowie Senatorin Dr. Melanie Leonhard, die auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft des Preises übernimmt.

Interessierte Unternehmen und Projekte können sich bis zum 28. Februar 2026 bewerben.

In diesem Jahr verleiht die Logistik-Initiative Hamburg zum 15. Mal den HANSE GLOBE, Hamburgs internationaler Preis für nachhaltige Logistik. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen aus der Logistikbranche, die besonderes Nachhaltigkeitsengagement beweisen.

Mit der Preisverleihung soll das Thema Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus der Logistikbranche rücken. Denn ökologische und soziale Verantwortung sind wichtiger denn je. Schirmherrin ist Senatorin Dr. Melanie Leonhard, Präses der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg:

„Logistik ist alltäglich. Wir begegnen ihr jeden Tag und sind darauf angewiesen, dass sie gut funktioniert – sonst merken wir das schnell, weil etwas plötzlich fehlt. Die bisherigen Preisträger des Hanse Globe haben gezeigt, wie Nachhaltigkeit in der Logistik konkret aussehen kann. Ich bin gespannt auf neue Projekte und Ideen der neuen Preisträger, die in dieser wichtigen Branche innovative Akzente setzen. Was hier funktioniert, kann Beispielcharakter auch weit über die Logistik hinaus haben.“

Mit dem HANSE GLOBE würdigt die Logistik-Initiative Hamburg seit 2007 besonders zukunftsweisende Projekte, die bereits umgesetzt sind oder aktuell realisiert werden. Hermes hat beispielsweise 2010 das Nachhaltigkeitsprogramm „Hermes – WE DO!“ eingeführt, welches CO2-neutrale Auslieferung durch die Kompensation bei der Bestellung ermöglicht. In 2014 wurde der Preisträger Hapag-Lloyd AG für das Projekt „emissionsfreie Stromversorgung in Häfen“, zur Versorgung von Seeschiffen während der Liegezeiten im Hafen mit Landstrom, ausgezeichnet. 2019 bekam Lidl Schweiz und sein Transportpartner Krummen Kerzers mit dem Projekt „Goodbye Diesel – Hello LNG“ zur Einsparung von CO2-Emissionen, die HANSE GLOBE Auszeichnung.

Bis zum 28. Februar 2026 haben Interessierte Zeit sich zu bewerben. Die eingereichten Projekte werden von einer siebenköpfigen Jury aus Logistik, Industrie & Handel, Umweltverbänden, der Wissenschaft und den Medien nach Kriterien wie Innovation, Impact oder Skalierbarkeit bewertet.

Wir freuen uns, Thies Grage als Sonderjuror begrüßen zu dürfen. Mit dem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagementsystem entlang globaler Lieferkette in der Chemieindustrie ist HOYER nicht nur Gewinner des letzten HANSE GLOBE, sondern auch Vorreiter und kann seine Expertise in die Bewertung der eingereichten Projekte einbringen.

Die Jurymitglieder für den 15. HANSE GLOBE sind:

Prof. Dr. Uwe Clausen , Institutsleiter am Institut für Transportlogistik, Universität Dortmund und Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund

, Institutsleiter am Institut für Transportlogistik, Universität Dortmund und Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund Birgit Heitzer , Leiterin Beschaffungslogistik & Logistik Services, REWE-Zentralfinanz eG, Köln

, Leiterin Beschaffungslogistik & Logistik Services, REWE-Zentralfinanz eG, Köln Sebastian Reimann , Chefredakteur Deutsche Verkehrs-Zeitung (DVZ), DVV Media Group GmbH, Hamburg

, Chefredakteur Deutsche Verkehrs-Zeitung (DVZ), DVV Media Group GmbH, Hamburg Stefan Hohm , Chief Development Officer, DACHSER Group SE & Co. KG, Kempten

, Chief Development Officer, DACHSER Group SE & Co. KG, Kempten Dieter Brübach , Stv. Vorsitzender B.A.U.M. e.V. - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, Hamburg

, Stv. Vorsitzender B.A.U.M. e.V. - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, Hamburg Prof. Dr. Simone Neumann , Professorin für BWL, insbesondere Nachhaltige Logistik- und Mobilitätssysteme, Universität Hamburg, Hamburg

, Professorin für BWL, insbesondere Nachhaltige Logistik- und Mobilitätssysteme, Universität Hamburg, Hamburg Thies Grage, Gewinner des HANSE GLOBE 2024, Director SHEQS bei der HOYER Group, Hamburg

Zur Bewerbung und weiteren Informationen gelangen Sie hier: www.hanseglobe.de