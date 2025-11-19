Veröffentlicht am 19.11.2025

Die Universität Hamburg (UHH) hat ihren Spitzenplatz beim Thema Nachhaltigkeit verteidigt und bleibt im aktuellen QS Sustainability Ranking auf Platz 1 der deutschen Universitäten. International ist sie weiterhin unter den Top 50.

Insgesamt ist die Konkurrenz in diesem Jahr erheblich größer geworden, da sowohl national als auch international mehr Universitäten vertreten sind. In Deutschland konnte sich die Universität Hamburg in einem Feld von 65 Hochschulen durchsetzen, im vergangenen Jahr waren es noch 50.

International sind mehr als 1500 Universitäten vertreten – und damit 250 mehr als im vergangenen Jahr. Mit Rang 46 weltweit befindet sich die Universität Hamburg auf Augenhöhe mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder Universitäten aus Dublin, Exeter oder Tokio.

„Dieses Ergebnis unterstreicht unseren Anspruch, als Exzellenzuniversität Hamburg aktiv Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu übernehmen. Wir gestalten die Transformation von Wissenschaft und Gesellschaft mit – durch die enge Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. So stärken wir Forschung, Lehre und Transfer und machen die Universität Hamburg zu einem Motor für nachhaltige Innovation“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren.

„Das hervorragende Abschneiden zeigt, wie tief Nachhaltigkeit in unserer Universitätskultur verankert ist. Es spiegelt das Engagement vieler Menschen wider, die Lehre, Forschung und Verwaltung Schritt für Schritt nachhaltiger gestalten. Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Exzellenz mit gelebter Verantwortung zu verbinden – im täglichen Handeln und im gesellschaftlichen Wandel“, sagt Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons, Chief Sustainability Officer der Universität Hamburg.

Im Ranking erreicht die Universität Hamburg in nahezu allen Indikatoren mehr als 90 von 100 möglichen Punkten: