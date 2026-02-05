Veröffentlicht am 05.02.2026

Die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation stellt erneut eine Million Euro für sozial-innovative Projekte bereit. Interessierte Organisationen können ihre Projektskizzen bis zum 29. März 2026 bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) einreichen.

Mit dem Förderaufruf #UpdateHamburg 2026 werden Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen in der Stadt gesucht. Der Aufruf richtet sich an (Sozial-)Unternehmen, Hochschulen und weitere Organisationen, die innovative und praxisnahe Lösungen entwickeln, die mindestens eines der vier Dachthemen adressieren:

Soziale Teilhabe

Gesundheit

Bildung

Klima und Umwelt.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation: „Viele der Fragen, die unsere Stadt bewegen, entscheiden sich vor Ort – in Quartieren, Initiativen und Projekten. #UpdateHamburg gibt Menschen mit guten Ideen, die anpacken wollen, Rückenwind: für mehr Teilhabe, bessere Bildung, Gesundheit und einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Soziale Innovation heißt, Engagement in Wirkung zu verwandeln – und genau dafür öffnen wir auch 2026 die Tür.“

Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Investitions- und Förderbank: „Mit #UpdateHamburg stärken wir auch in diesem Jahr Projekte für mehr soziale und ökologische Innovation in Hamburg in vier gesellschaftsrelevanten Bereichen. So bleibt Hamburg lebenswert für alle und kann sich nachhaltig entwickeln.“

Die Fördersumme beträgt bis zu 100.000 Euro für Einzelprojekte sowie bei Kooperationsprojekten bis zu 150.000 Euro je Vorhaben. Die geplante Projektlaufzeit umfasst rund zwölf Monate.