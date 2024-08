Veröffentlicht am 14.08.2024

Hamburg (em) vhh.mobility, Deutschlands drittgrößte kommunale Busbetreiberin, spendet in den Jahren 2024 und 2025 rund 50 Fahrzeuge für gemeinnützige Zwecke. Dabei handelt es sich um Linienbusse, die im Zuge der regulären Flottenmodernisierung außer Dienst gestellt werden und über einen geringen bilanziellen Restwert verfügen. Die Fahrzeuge werden an regionale Feuerwehren zu Übungszwecken sowie an Hilfsorganisationen für den Wiederaufbau in der Ukraine übergeben. Der Aufsichtsrat hat einer entsprechenden Beschlussvorlage der Geschäftsführung von vhh.mobility zugestimmt und ermöglicht so diese Unterstützung.

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Für das städtische Unternehmen vhh.mobility ist gesellschaftliches Engagement eine Selbstverständlichkeit. Mit der Bereitstellung von ausgemusterten und vollfunktionstüchtigen Linienbussen für gemeinnützige Zwecke und für die Ukraine wird punktgenau Unterstützung geleistet. Der ‚Pakt für Solidarität und Zukunft‘, den Hamburg vor gut zwei Jahren mit der ukrainischen Hauptstadt Kyiv geschlossen hat, wirkt. Nachdem vhh.mobility bereits im vergangenen Mai Linienbusse in die Ukraine gespendet hat, folgen nun weitere Fahrzeuge, um die öffentliche Mobilität vor Ort zu stärken.“

Dr. Lorenz Kasch, Geschäftsführer bei vhh.mobility: „Als eines der großen Nahverkehrsunternehmen in der Metropolregion sehen wir uns in der gesellschaftlichen Verantwortung, gemeinnützige Zwecke bestmöglich mit vorhandenen Mitteln zu unterstützen. Mit unseren gespendeten Bussen möchten wir hier in der Metropolregion sowie in der Ukraine unterstützen.“

vhh.mobility hatte bereits in der Vergangenheit ausgemusterte Fahrzeuge gespendet – zuletzt im Mai 2024, als sechs Busse im Rahmen des Städtepakts #HamburgKyiv an die Hilfsorganisation #WeAreAllUkrainians übergeben wurden.

Foto: Am 7. Mai 2024 hatte vhh.mobility auf dem Betriebshof an der Werner-Siemens-Straße im Hamburger Stadtteil Billbrook sechs ausgemusterte Fahrzeuge an ukrainische Fahrer zur Überführung in ihr Heimatland übergeben.