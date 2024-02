Veröffentlicht am 08.02.2024

Hamburg (em) Die Zeitarbeitsbranche ist ein wichtiger Indikator für die deutsche Konjunktur. Aktuelle Zahlen aus der Creditreform Gruppe belegen, dass die Wirtschaft auch in diesem Bereich rückläufig ist.

Die Arbeitnehmerüberlassung und die Zeitarbeitsbranche sind ein wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Bei Belastungsspitzen und offenen Stellen in den Unternehmen springen Zeitarbeiter in die Bresche. Auch begehrte Fachkräfte finden über die Vermittler ihren Weg in die Betriebe. Aktuelle Zahlen von Creditreform Factoring belegen allerdings, dass rezessive Tendenzen der Wirtschaft auch hier abzulesen sind.

Die Entwicklung der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland ist ein zuverlässiger Indikator: Wächst der Bedarf an Mitarbeitern, kann das ein Signal für steigende Aufträge sein. Weniger Bedarf deutet wiederum häufig auf Auftragsrückgänge hin. Aktuelle Auswertungen der Crefo Factoring Gruppe sehen vor allem eine rückläufige Entwicklung. Demnach sind die Umsätze der zur Creditreform Gruppe gehörenden Factoring-Gesellschaften mit dem Bereich Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlassung zuletzt deutlich zurückgegangen. Beim Factoring werden offenstehende Forderungen gegenüber Kunden mit Entstehung an eine Factoring-Gesellschaft übertragen. So sanken die Umsätze im September bereits um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Oktober und November jeweils um 2,4 und 7,1 Prozent. Marcus Hupfeld, Geschäftsführer von Creditreform Factoring (Crefo Factoring N-M-S GmbH & Co. KG): „Wir erkennen Entwicklungen für die gesamte Wirtschaft schon frühzeitig im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Wenn hier das Geschäft nachlässt, geht das immer mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung insgesamt einher.“