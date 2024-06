Veröffentlicht am 26.06.2024

Hamburg (em) Hamburg braucht eine Neuausrichtung der Innovations- und Clusterpolitik, damit die Wirtschaft weiter erfolgreich Innovations- und Transformationsprozesse vorantreiben kann. Das ist das Ergebnis einer Benchmarkingstudie der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH im Auftrag der Handelskammer Hamburg, der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UVNord) und des Industrieverband Hamburg e.V. (IVH).

„Um in Hamburg erfolgreich Innovationen zu fördern, müssen wir uns auf die besonderen Stärken und Potentiale des Standorts konzentrieren. Der Ansatz einer Clusterpolitik ist grundsätzlich richtig. Aber die Einrichtung und Umsetzung eines Clusters muss sorgfältig belegt und mit dem Gesamtinteresse der Hamburger Wirtschaft abgestimmt sein. Mit der vorliegenden Studie wollen wir einen Impuls geben, um die Cluster gemeinsam weiterzuentwickeln, damit die Hamburger Wirtschaft auch in Zukunft wettbewerbsfähig aufgestellt ist”, betont Handelskammer-Präses Prof. Norbert Aust.

„Cluster wie Hamburg Aviation, Life Science Nord oder die Logistik Initiative haben zweifelsohne zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts beigetragen. Angesichts der vielfältigen Transformationsherausforderungen gerät die aktuelle Clusterpolitik allerdings heute an ihre Grenzen“, so Studienleiter Dr. Gerd Meier zu Köcker. Insbesondere fehle es an einer umfassenden clusterpolitischen Gesamtstrategie. Notwendig seien sowohl eine fundierte Evaluation als auch eine verbesserte Koordination. Die Clusterpolitik müsse in ein leistungsfähiges städtisches Innovationsökosystem integriert werden, das zeigten Best Practices etwa aus Rotterdam, Seattle oder Marseille. „Nur so wird die Hamburger Wirtschaft auch zukünftig ihre nationale und internationale Wettbewerbsposition halten und ausbauen können“, ist Meier zu Köcker überzeugt.

„Cluster dürfen niemals Closed Shops sein“, betont UVNord-Präsident Dr. Philipp Murmann. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Start-ups als wichtige Innovations- und Transformationstreiber ist dabei ein wichtiger Aspekt. Zudem müssten die Cluster konsequent und regelmäßig an Zukunftsfeldern ausgerichtet werden. Auch wenn die Beteiligung der Politik in Clustern hilfreich sein kann, sollte unbedingt eine zu starke Einflussnahme vermieden werden. Fehlentwicklungen etwa in der Schwerpunktsetzung könnten die Folge sein und notwendige Agilität verhindert werden.

„Künftig sollten in Hamburg innovative Formate, wie Reallabore oder eine H2-Strategie, in die Clusterpolitik integriert werden. Derzeit läuft noch zu vieles, ohne dass ein übergreifendes Gesamtkonzept, also der rote Faden der Hamburger Clusterpolitik, sichtbar wäre. Daran wollen wir nun gemeinsam arbeiten“, betont Hubert Grimm, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Hamburg.

Zusammenfassend werden folgende Anpassungen der Hamburger Clusterpolitik und der damit verbundenen Clusterstrukturen empfohlen – in enger Partnerschaft mit führenden Akteuren im Hamburger Innovationskontext wie Kammern und Verbänden: