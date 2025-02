Veröffentlicht am 28.01.2025

Hamburg (em) Seit dem 1. Januar 2025 können in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Taxen neu in Betrieb genommen werden. Für Großraumtaxen mit acht bis neun zugelassenen Sitzplätzen und für Taxen, die für die Beförderung von Menschen in ihren Rollstühlen geeignet sind, gilt dies erst ab 2027. Rund 700 Taxen sind bereits auf Hamburgs Straßen unterwegs, über ein Viertel der Hamburger Flotte. Hamburg ist Vorreiter im Bereich der Umstellung des Taxi-Angebots auf emissionsfreie Antriebe. Nun bietet die Stadt eine weitere Förderung für die Anschaffung der E-Fahrzeuge an.

Rund 4,2 Millionen Euro Förderung in drei Stufen für die Anschaffung von emissionsfreien hat die Stadt im Rahmen des Projektes „Zukunftstaxi“ seit 2020 bereits vergeben können. Ab dem 1. Februar bietet Hamburg den Taxenunternehmen eine weitere Förderstufe an, über die bis zu 100 konventionelle Verbrennertaxen gegen E-Taxen getauscht werden können. Hier ist eine Förderung über 5 Tausend Euro möglich. Voraussetzung ist, dass zeitnah getauscht wird und das Fahrzeug bis zum 30. November 2025 konzessioniert wird. Darüber hinaus wird auch eine Förderung von bis zu 30 Großraumtaxen mit 10 Tsd. Euro und bis zu 10 E-Inklusionstaxen (für die Rollstuhlbeförderung) mit 20 Tsd. Euro aufgelegt. Förderanträge können in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) ab dem 1. Februar 2025 über die Website www.hamburg.de/zukunftstaxi gestellt werden.

Für die Taxen gibt es mittlerweile eine breite Palette an E-Fahrzeugangeboten, auch mit besonderen Konditionen für Taxenunternehmen.

Das Statistikamt Nord hat bereits aus den Taxametern ausgewertet, dass es beim Betrieb von E-Taxen keinen Nachteil hinsichtlich der Schichtumsätze, der Kundenfahrten pro Schicht und den Schichtzeiten gibt.

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Das Projekt Zukunftstaxi zeigt, das Hamburg und die Hamburger Taxibranche bundesweit Vorreiter sind, wenn es um nachhaltige, öffentliche Mobilität geht. Gewerbe und Stadt zeigen gemeinsam, wie Klimaschutz, urbane Mobilität und Wirtschaft Hand in Hand gehen können, um die Stadt für alle lebenswerter zu machen. Mit einer weiteren Förderstufe unterstützen wir die Taxler beim Umstieg und arbeiten gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft daran, auch die Ladeinfrastruktur noch weiter in die Fläche zu bringen.“

Die Stadt hat mit dem Betreiber Hamburger Energiewerke bereits sechs Schnelllader mit 12 Ladepunkten bereitgestellt. Taxenunternehmen nutzen diese intensiv und können hier weiterhin zum Preis der Energiewerke von 49,90 Cent/KWh laden. Weitere Lader an attraktiven Standorten sind für 2025 fest in Planung.

Mit den Partnern Aral und Shell werden an deren Ladesäulen zudem attraktive Sonderkonditionen für Hamburger Taxenunternehmen gewährt.