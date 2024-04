Veröffentlicht am 24.04.2024

Kreis Pinneberg (em) 19 mal JA! Das Ergebnis der Vorstandssitzung der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest war eindeutig. Damit werden 200.000 Euro an Fördergeldern in den nächsten Monaten in den ländlichen Raum fließen. Im Rahmen des Regionalbudgets – der Förderung von Klein(st)projekten über die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK) – stimmte der Vorstand der AktivRegion 19 Ideen zu, die den Kreis Pinneberg zukünftig stärken.

Ob eine neue Schutzhütte in der Gemeinde Moorrege, ein Fahrradrastplatz in Seestermühe, eine Astronomiekamera für die Sternwarte in Tornesch, eine Bühne für Veranstaltungen auf dem Freizeitgelände in Kummerfeld oder die Neugestaltung des Bauerngartens bei der denkmalgeschützten Bandreißerkate in Haseldorf: Die AktivRegion zeigte wieder einmal deutlich, dass sie die Ideenschmiede für den ländliche Raum ist. Insgesamt bewertete der Vorstand 30 Regionalbudget-Anträge, die jedoch leider nicht alle eine Förderung erhalten konnten, weil das Budget begrenzt ist. Das Förderprogramm fand auch in diesem fünften Jahr der Umsetzung viel Zuspruch, eine Förderquote von 80% galt als durchaus attraktiv für kommunale und private Ideengeberinnen und Ideengeber.

Die AktivRegion setzte darüber hinaus wichtige strategische Schritte für die Zukunft. Ein Schwerpunkt lag auf den Planungen von Werbeaktionen zur bevorstehenden Europawahl am 09. Juni.

„Die Bedeutung der Wahl ist uneingeschränkt hoch – für Europa als Ganzes, aber speziell auch für unsere Region. Seine Stimme für Europa abzugeben, ist enorm wichtig. Durch verschiedene Aktionen wie Foto- und Filmbeiträge, möchten wir in den kommenden Wochen auf die Wahl aufmerksam machen und die Wahlbeteiligung stärken“, klärte der Vorsitzende der AktivRegion, Dr. Frank Schoppa, auf. Dirk Appel und Greta Jöhnk vom Regionalmanagement ergänzten: „Durch die Fördermittel von der EU stärken wir mit der AktivRegions-Arbeit unseren ländlichen Raum – und das genau vor unserer Haustür! Europa ist also gar nicht so weit weg, wie man manchmal denkt.“

Und das zeigten auch direkt die beiden weiteren positiv beschlossenen Grundbudget-Anträge aus den Gemeinden Appen und Ellerbek. Auch hier flossen insgesamt mehr als 56.000 Euro in die AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest. In Appen wird der Theaterverein Etzer Bund e.V. das Vereinsgebäude energetisch modernisieren. In Ellerbek untersucht eine Machbarkeitsstudie den Bereich des Schul- und Sportzentrums, um diesen zukunftsfähig zu entwickeln. Ziel ist es, sich den Bestand von Gebäuden und Außenflächen anzuschauen, Vorschläge für neue Gestaltungen und Modernisierungen hin zur multifunktionalen Nutzung zu unterbreiten.

Das Regionalmanagement weist darauf hin, dass sich Interessierte gerne mit Projektideen an die AktivRegion wenden können, die zur Verbesserung der Gemeinschaft, des Klima- und Umweltschutzes, der Biodiversität, der Bildung, der Wirtschaftsentwicklung oder des Tourismus beitragen. Die Projekte sollen einen nachhaltigen, innovativen und gemeinschaftlichen Nutzen für die Region schaffen. Für weitere Informationen steht das Regionalmanagement jederzeit gerne unter info@aktivregion-pinneberg.de oder telefonisch unter 04821 / 9496 32 30 zur Verfügung.

„Eine produktive Vorstandssitzung mit vielen eindrucksvollen Vorhaben, von denen viele Menschen in unserem Pinneberger Raum profitieren werden.“, resümierte der Vorsitzende die Veranstaltung. Am Ende waren es also nicht nur 19 mal JA zu den Regionalbudgetanträgen und 2 mal JA zu den Grundbudgetanträgen – sondern auch die Ja-Stimmen für den ländlichen Raum und für die Europäische Union.