Über 9 % Rendite möglich durch Kurzzeit-Vermietung *** Gefragte City-Lage in Schenefeld!

!!! TOP - Wohnung für den anspruchsvollen Anleger !!! Diese von uns zu vermittelnde, komplett entkernte und hochwertig ökologisch modernisierte 2,5-Zimmer-Eigentumswohnung liegt im 7. Obergeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses, direkt neben dem Stadtzentrum Schenefeld. Von der Loggia aus haben Sie einen traumhaften Ausblick bis über Hamburg Blankenese - Nur 500 m und Sie befinden sich in der Hansestadt Hamburg !!! Derzeit hat die Eigentümerin die Wohnung vermietet. Die monatliche Miete inkl. aller Nebenkosten, möbliert und inkl. 15tägiger Reinigung beträgt zur Zeit 3.000,- Euro ! Laut ihrer Aussage hat sie Rein-Einnahmen in Höhe von 30.000,- Euro/jährl. Die Wohnung selber besticht durch die sehr gute Lage in Süd/West Ausrichtung - von daher ist die Wohnung lichtdurchflutet, hell und erscheint dadurch noch viel großzügiger. Es gibt ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Duschbad, ein WC, eine Abstellkammer, einen großen Wohnbereich, eine Diele, die auch als Essbereich dienen kann, sowie eine hübsche Einbauküche inkl. sämtlicher E-Geräte. Zur Wohnung gehört noch ein Kellerraum mit Stromanschluss. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin mit uns !!!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 30.000,- EUR

Rendite: 9.48%

Faktor: 10.55

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- über 9% Rendite möglich

- in der Kurzzeit-Vermietung (z.Zt. über Airbnb)

- ca. 3.000,- € mtl. Einnahmen möglich

- Lichtdurchflutet

- hübsche Loggia mit Süd-/Westausrichtung

- TRAUMhafter Ausblick

- hochwertig ökologisch saniert und edel modernisiert

- großes sonniges Wohnzimmer

- Glasfaser-Internet

- schickes Duschbad

- WC extra

- Kellerraum

- Gemeinschaftswaschküche

- Gemeinschafts-Sauna

- PKW-Stellplatz für 20,-€/mtl. möglich

Lagebeschreibung

Schenefeld ist eine Hamburger Vorstadt im Kreis Pinneberg und grenzt im Süden, Südwesten und Südosten an die Freie und Hansestadt Hamburg. Im Nordwesten grenzt Schenefeld an die Stadt Pinneberg und im Norden und Nordosten an die Gemeinde Halstenbek. Obwohl Schenefeld zu Schleswig-Holstein gehört, gab und gibt es wegen der geografischen Nähe infrastrukturelle Anbindungen an Hamburg. Dafür spricht schon die Telefonvorwahl '040'. Alle Geschäfte für den täglichen Bedarf sind in wenigen Minuten zu Fuß bzw. mit dem Auto erreichbar. Die nächste Bushaltestelle ist nach ca. 5 Minuten Fußweg zu erreichen. Grundschule, Kindergarten und Gymnasium sind in weniger als 10 Minuten zu Fuß bzw. mit dem Auto oder dem Bus erreichbar. Die Hamburger Innenstadt ist in ca. 15 Minuten mit dem Pkw über z.B. die B431 oder die Luruper Hauptstraße zu erreichen. Für Pendler bietet Schenefeld durch seine Nähe zur A7 (Hannover/Flensburg) eine schnell zu erreichende Autobahnverbindung.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 349.000,00 €



