Quickborn: Ein sicherer Hafen für eine rentierliche Anlage!

Das zum Verkauf stehende Mehrfamilienhaus wurde 1995 in massiver Bauweise auf einem 944 m² großen Grundstück errichtet und hat zwei Hauseingänge. Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 298 m² und verteilt sich auf 6 schöne Wohnungen. Hinzu kommen ca. 135 m² Nutzfläche für Kellerräume ( 2/3 unterkellert), Treppenhaus und Spitzboden. Die Wohnungen sind individuell konzipiert und so reicht die Wohnfläche von ca. 26,94 m² bis hin zu ca. 62,23 m², so dass es 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, und 2,5 Zimmer-Wohnungen gibt. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über schöne Terrassen mit Zugang zum Garten. 2014 wurden im Ständerwerk 2 Balkone an den Giebelseiten errichtet, so dass auch 2 der Dachgeschosswohnungen einen privaten Außenbereich nutzen können. Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabstellraum und ein Außenstellplatz.



Die Immobilie befindet sich in einem überdurchschnittlich gepflegten Zustand. Erforderliche Reparaturen und Erneuerungen wurden stets von Fachfirmen ausgeführt. Die Beheizung erfolgt über eine moderne Gaszentralheizung (2017). Die Warmwasserversorgung läuft dezentral über Durchlauferhitzer. Als Bodenbelag dienen Fliesen und Vinyl. Bei den Fenstern handelt es sich um isolierverglaste Kunststofffenster aus dem Baujahr. Alle Wohnungen verfügen über Einbauküchen, Voll- bzw. Duschbäder und sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Keller steht den Mietern eine Waschmaschine mit Münzzähler zur Verfügung.



Die jährlichen Nettomieteinnahmen belaufen sich auf € 38.532,- zzgl. Vorauszahlungen für Heiz- und Betriebskosten in Höhe von € 16.020,-. Die Sollmiete entspricht der Istmiete. Die Verkäufer pflegen mit Ihren Mietern ein freundschaftliches und respektvolles Miteinander, so dass alle Mietverhältnisse störungsfrei und bereits seit längerer Zeit bestehen.



Diese Immobilie ist mehr als nur ein Haus – sie ist ein sicherer Hafen für eine rentierliche Anlage. Vorausschauend wurde das Haus bereits bei der Errichtung 1995 nach WEG geteilt.

Ausstattung

Glasfaserkabel (Stadtwerke Quickborn) in allen Wohnungen

Lagebeschreibung

Die Stadt Quickborn (die Eulenstadt) hat rd. 23.000 Einwohner und liegt im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Durch die Lage an der Autobahn A 7 zwischen Hamburg und Neumünster, den Anschluss an die AKN sowie der öffentlichen Buslinien und der Nähe zum Hamburger Flughafen ist Quickborn ein sehr beliebter Wohnort.



Quickborn gliedert sich in drei Ortsteile. Neben dem Ortskern gibt es das eher dörfliche Quickborn-Renzel sowie Quickborn-Heide. Quickborn hat eine ausgezeichnete Infrastruktur und verfügt über mehrere Kindergärten, diverse Schulen, unterschiedliche Sportangebote, verschiedene Ärzte, Supermärkte und vielfältige Freizeit und Kulturangebote.



Im Gewerbegebiet Halenberg haben sich zahlreiche attraktive Unternehmen angesiedelt und mit dem Himmelmoor findet sich in Quickborn das größte Hochmoor Schleswig-Holsteins mit einer Fläche von 605 ha.



Das angebotene Mehrfamilienhaus befindet sich in einer ruhigen Sackgasse und dennoch zentralen Lage. Fußläufig sind die Bushaltestelle des HVV und der AKN Bahnhof schnell zu erreichen. Wenige Gehminuten entfernt befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und die Innenstadt von Quickborn.



Die Wohngegend ist von Einzelhäusern geprägt und bekannt für ihre harmonische Kombination aus urbanem Flair und naturnahem Leben.

Sonstiges

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

