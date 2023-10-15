B2B Wirtschaft
Tangstedt

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt

Titelbild markiert
Gebäudeseite
Rückansicht
Carportstellplatz
Garagen + Carportstellplätze
Rückansicht
3 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L1912
  • Ort: Tangstedt
  • Baujahr: 1968
  • Wohnfläche: 68.4 m²
  • Nutzfläche: 10 m²
  • Grundstück: 1.793 m²
  • Kaufpreis: 178.000,00 €
  • Courtage: 3,57 % inkl. ges. MwSt.*
  • Energiepass: BEDARF
  • Energieklasse: F

Anbieter

VReG-Immobilien

Ansprechpartner

André Frost André Frost
Tel.: 0049405230588007
E-Mail schreiben
http://www.vreg-immo.de

Diese 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus mit insgesamt 12 Wohneinheiten und stellt eine solide Option der Kapitalanlage dar.

Die Wohnung ist seit dem 15.10.2023 zuverlässig an eine Einzelperson vermietet. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 600 € für die Wohnung sowie zusätzlich 35 € für den Carport-Stellplatz und 45 € für die Garage. Somit ergibt sich eine Gesamt-Nettokaltmiete von 680 € pro Monat bzw. 8.160 € jährlich.

Das monatliche Hausgeld beträgt 404 €, wovon ca. 255 € auf den Mieter umlegbar sind und 116,25 € in die Erhaltungsrücklage fließen.

Die Wohnung überzeugt durch eine funktionale Raumaufteilung mit Wohnbereich, Schlafzimmer, Kinder- oder Gästezimmer, Küche und Duschbad sowie einem Balkon. Ein Kellerraum und zwei Stellplätze erhöhen die Attraktivität für Mieter zusätzlich.

Fotos zur Wohnung stellen wir Ihnen aufgrund der Berücksichtigung der Privatsphäre des Mieters gern auf Anfrage zur Verfügung.

Eine solide Immobilie mit guter Vermietbarkeit – ideal für Kapitalanleger.

Lagebeschreibung

Die Wohnung befindet sich im ruhigen und naturnahen Ortsteil Wilstedt der Gemeinde Tangstedt im Hamburger Umland. Die Lage überzeugt durch ihren ländlichen Charakter mit Feldern und Grünflächen sowie einer angenehmen, gewachsenen Wohnstruktur.

Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen befinden sich im nahegelegenen Tangstedt und den umliegenden Orten. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die schnelle Erreichbarkeit von Norderstedt und Hamburg sorgen für eine hohe Attraktivität bei Mietern.

Die Kombination aus naturnahem Wohnen und guter Anbindung an die Metropolregion Hamburg bietet ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige Vermietbarkeit und macht den Standort besonders interessant für Kapitalanleger.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

