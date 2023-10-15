Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt

Diese 3-Zimmer-Dachgeschosswohnung befindet sich in einem gepflegten Mehrfamilienhaus mit insgesamt 12 Wohneinheiten und stellt eine solide Option der Kapitalanlage dar.



Die Wohnung ist seit dem 15.10.2023 zuverlässig an eine Einzelperson vermietet. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 600 € für die Wohnung sowie zusätzlich 35 € für den Carport-Stellplatz und 45 € für die Garage. Somit ergibt sich eine Gesamt-Nettokaltmiete von 680 € pro Monat bzw. 8.160 € jährlich.



Das monatliche Hausgeld beträgt 404 €, wovon ca. 255 € auf den Mieter umlegbar sind und 116,25 € in die Erhaltungsrücklage fließen.



Die Wohnung überzeugt durch eine funktionale Raumaufteilung mit Wohnbereich, Schlafzimmer, Kinder- oder Gästezimmer, Küche und Duschbad sowie einem Balkon. Ein Kellerraum und zwei Stellplätze erhöhen die Attraktivität für Mieter zusätzlich.



Fotos zur Wohnung stellen wir Ihnen aufgrund der Berücksichtigung der Privatsphäre des Mieters gern auf Anfrage zur Verfügung.



Eine solide Immobilie mit guter Vermietbarkeit – ideal für Kapitalanleger.

Lagebeschreibung

Die Wohnung befindet sich im ruhigen und naturnahen Ortsteil Wilstedt der Gemeinde Tangstedt im Hamburger Umland. Die Lage überzeugt durch ihren ländlichen Charakter mit Feldern und Grünflächen sowie einer angenehmen, gewachsenen Wohnstruktur.



Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen befinden sich im nahegelegenen Tangstedt und den umliegenden Orten. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die schnelle Erreichbarkeit von Norderstedt und Hamburg sorgen für eine hohe Attraktivität bei Mietern.



Die Kombination aus naturnahem Wohnen und guter Anbindung an die Metropolregion Hamburg bietet ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige Vermietbarkeit und macht den Standort besonders interessant für Kapitalanleger.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

