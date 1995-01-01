B2B Wirtschaft
B2B Wirtschaft
Kreis Pinneberg
« Immobilienübersicht
Quickborn

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!

Ansicht Rückseite
Zuwegung
Treppenhaus
Bsp. :Flur
Bsp.:Wohnzimmer
Bsp Zimmer II
16 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L1972
  • Ort: Quickborn
  • Baujahr: 1995
  • Wohnfläche: 298 m²
  • Nutzfläche: 135 m²
  • Grundstück: 944 m²
  • Kaufpreis: 895.000,00 €
  • Courtage: Bei Kaufvertragsabschluss sind vom Käufer 2,98% des Kaufpreises inkl. MwSt. zu entrichten.
  • Energiepass: VERBRAUCH
  • Energieklasse: C

Anbieter

Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Ansprechpartner

Team Kaltenkirchen Team Kaltenkirchen
Tel.: 00494191936925
E-Mail schreiben

Das zum Verkauf stehende Mehrfamilienhaus wurde 1995 in massiver Bauweise auf einem 944 m² großen Grundstück errichtet und hat zwei Hauseingänge. Die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 298 m² und verteilt sich auf 6 schöne Wohnungen. Hinzu kommen ca. 135 m² Nutzfläche für Kellerräume ( 2/3 unterkellert), Treppenhaus und Spitzboden. Die Wohnungen sind individuell konzipiert und so reicht die Wohnfläche von ca. 26,94 m² bis hin zu ca. 62,23 m², so dass es 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, und 2,5 Zimmer-Wohnungen gibt. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über schöne Terrassen mit Zugang zum Garten. 2014 wurden im Ständerwerk 2 Balkone an den Giebelseiten errichtet, so dass auch 2 der Dachgeschosswohnungen einen privaten Außenbereich nutzen können. Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabstellraum und ein Außenstellplatz.

Die Immobilie befindet sich in einem überdurchschnittlich gepflegten Zustand. Erforderliche Reparaturen und Erneuerungen wurden stets von Fachfirmen ausgeführt. Die Beheizung erfolgt über eine moderne Gaszentralheizung (2017). Die Warmwasserversorgung läuft dezentral über Durchlauferhitzer. Als Bodenbelag dienen Fliesen und Vinyl. Bei den Fenstern handelt es sich um isolierverglaste Kunststofffenster aus dem Baujahr. Alle Wohnungen verfügen über Einbauküchen, Voll- bzw. Duschbäder und sind an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Keller steht den Mietern eine Waschmaschine mit Münzzähler zur Verfügung.

Die jährlichen Nettomieteinnahmen belaufen sich auf € 40.488,- zzgl. Vorauszahlungen für Heiz- und Betriebskosten in Höhe von € 16.620,-. Die Sollmiete entspricht der Istmiete. Die Verkäufer pflegen mit Ihren Mietern ein freundschaftliches und respektvolles Miteinander, so dass alle Mietverhältnisse störungsfrei und überwiegend seit längerer Zeit bestehen.

Diese Immobilie ist mehr als nur ein Haus – sie ist ein sicherer Hafen für eine rentierliche Anlage. Vorausschauend wurde das Haus bereits bei der Errichtung 1995 nach WEG geteilt.

Ausstattung

Glasfaserkabel (Stadtwerke Quickborn) in allen Wohnungen

Lagebeschreibung

Die Stadt Quickborn (die Eulenstadt) hat rd. 23.000 Einwohner und liegt im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Durch die Lage an der Autobahn A 7 zwischen Hamburg und Neumünster, den Anschluss an die AKN sowie der öffentlichen Buslinien und der Nähe zum Hamburger Flughafen ist Quickborn ein sehr beliebter Wohnort.

Quickborn gliedert sich in drei Ortsteile. Neben dem Ortskern gibt es das eher dörfliche Quickborn-Renzel sowie Quickborn-Heide. Quickborn hat eine ausgezeichnete Infrastruktur und verfügt über mehrere Kindergärten, diverse Schulen, unterschiedliche Sportangebote, verschiedene Ärzte, Supermärkte und vielfältige Freizeit und Kulturangebote.

Im Gewerbegebiet Halenberg haben sich zahlreiche attraktive Unternehmen angesiedelt und mit dem Himmelmoor findet sich in Quickborn das größte Hochmoor Schleswig-Holsteins mit einer Fläche von 605 ha.

Das angebotene Mehrfamilienhaus befindet sich in einer ruhigen Sackgasse und dennoch zentralen Lage. Fußläufig sind die Bushaltestelle des HVV und der AKN Bahnhof schnell zu erreichen. Wenige Gehminuten entfernt befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und die Innenstadt von Quickborn.

Die Wohngegend ist von Einzelhäusern geprägt und bekannt für ihre harmonische Kombination aus urbanem Flair und naturnahem Leben.

Sonstiges

Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

Weitere Kapitalanlagen

Kapitalanlagen • Immobilienprojekte
!! Toplage mit Gewinn !! Großzügiges Zwei-Familienhaus mit hohem Wertsteigerungspotential !!
Alveslohe

!! Toplage mit Gewinn !! Großzügiges Zwei-Familienhaus mit hohem Wertsteigerungspotential !!

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt
Tangstedt

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!
Quickborn

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!

Attraktive Kapitalanlage in Bornhöved – Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Faktor 13
Bornhöved

Attraktive Kapitalanlage in Bornhöved – Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Faktor 13

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Norderstedt

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus
Itzehoe

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus

*** Über 9 % Rendite möglich durch Kurzzeit-Vermietung *** Gefragte City-Lage in Schenefeld!
Schenefeld

*** Über 9 % Rendite möglich durch Kurzzeit-Vermietung *** Gefragte City-Lage in Schenefeld!

Alle Wirtschafts.Anlagen anzeigen

Weitere Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien • Kaufen und Mieten
Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen
Bad Oldesloe

Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen

Penthouse-Büro über den Dächern von Kaltenkirchen!
Kaltenkirchen

Penthouse-Büro über den Dächern von Kaltenkirchen!

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!
Itzehoe

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!

Attraktive Neubaufläche für Gastronomie – ca. 75 m² oder ca. 92m²
Kaltenkirchen

Attraktive Neubaufläche für Gastronomie – ca. 75 m² oder ca. 92m²

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen

Weitere Immobilien aus Kreis Pinneberg

*** Über 9 % Rendite möglich durch Kurzzeit-Vermietung *** Gefragte City-Lage in Schenefeld!
Schenefeld

*** Über 9 % Rendite möglich durch Kurzzeit-Vermietung *** Gefragte City-Lage in Schenefeld!

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt
Tangstedt

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!
Quickborn

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen