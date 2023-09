SPD Ortsverein Quickborn

Quickborn (em) „Sport ist, was Quickborn bewegt!“ So erklärte es Astrid Huemke und Dirk Rust (Fraktionsvorstand), als die Gewissheit eintraf, dass der Sportentwicklungsplan nun nach etwa einem Jahr Vorbereitung endlich in die Tat umgesetzt wird. Ob Schulsport, Engagement von Vereinen mit einer große...