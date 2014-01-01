Für Selbstnutzer und Kapitalanleger! Gut geschnittene 1-Zimmer-Wohnung

Diese gut geschnittene 1-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss einer gepflegten Mehrfamilienhausanlage mit insgesamt 83 Wohneinheiten. Auf ca. 39,54 m² Wohnfläche bietet sie eine ideale Basis für Singles, Pendler oder Kapitalanleger. Als Kapitalanleger können Sie eine monatliche Kaltmiete in Höhe von 600 € kalkulieren.



Das innenliegende Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet und wurde vor einigen Jahren bereits modernisiert – es entspricht somit den heutigen Ansprüchen. Die ehemalige Küche ist ausgebaut, sodass der neue Eigentümer den Bereich nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Auch in den übrigen Räumen bietet die Wohnung Raum für individuelle Modernisierungen.

Zur Wohnung gehören ein eigener Kellerraum sowie weitere Gemeinschaftsräume. Ein Tiefgaragenstellplatz im Wert von 25.000 € ist im Kaufpreis bereits enthalten und rundet das Angebot komfortabel ab. Die Wohnung ist leerstehend und kann somit kurzfristig übernommen werden.



Die Wohnungseigentümergemeinschaft hat umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Balkonen, Loggien, Laubengängen, Erdgeschossterrassen und Fassaden beschlossen. In diesem Zusammenhang wird in den kommenden Jahren eine Sonderumlage fällig, deren Höhe aktuell auf ca. 20.000 € bis 25.000 € geschätzt wird. Diese Kosten sind vom Käufer zu tragen und wurden bei der Kaufpreisfindung bereits berücksichtigt.



Besonders attraktiv ist die zentrale Lage in Norderstedt-Harksheide: Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie sowie Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend, sodass Sie schnell in Hamburg oder im Umland sind.



Eine interessante Wohnung in gefragter Lage mit Potenzial für Ihre individuelle Gestaltung – ideal zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an!

Lagebeschreibung

Die Wohnung befindet sich im beliebten Stadtteil Harksheide in Norderstedt-Mitte. Harksheide zeichnet sich durch eine gelungene Mischung aus ruhigen Wohnlagen und einer sehr guten Infrastruktur aus. Sämtliche Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Supermärkte, Bäckereien, Apotheken sowie Ärzte sind bequem zu Fuß oder in wenigen Minuten mit dem Fahrrad erreichbar.



Auch die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sind vielfältig: Grünanlagen und Parks in der Umgebung laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Zudem bietet Norderstedt mit dem beliebten Stadtpark und dem ARRIBA-Erlebnisbad attraktive Freizeitziele in unmittelbarer Nähe.



Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend. Von der nur wenige Minuten entfernten U-Bahn-Station Norderstedt Mitte gelangen Sie in rund 30 Minuten in die Hamburger Innenstadt. Auch Buslinien sorgen für eine gute Vernetzung innerhalb Norderstedts und zu den Nachbarstadtteilen. Über die nahegelegenen Bundesstraßen B432 und B433 sowie die A7 erreichen Sie mit dem Auto schnell Hamburg, Schleswig-Holstein und den Flughafen Hamburg.



Harksheide ist damit ein Standort, der urbanes Wohnen mit einer angenehmen Wohnqualität verbindet – zentral gelegen und dennoch mit viel Grün in der Umgebung.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.