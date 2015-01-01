Kaltenkirchen: Nachfolgemieter gesucht! Sie haben das Konzept - wir die passenden Mieträume!

Diese neuwertige Gastronomiefläche, erbaut im Jahr 2015/2016, bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, Ihren kulinarischen Traum zu verwirklichen. Gelegen in einer lebhaften Umgebung mit guter Verkehrsanbindung und stetig wachsender Kundschaft, verspricht diese Immobilie eine exzellente Plattform für Ihr gastronomisches Konzept.



Die neuwertige Gastronomiefläche besticht durch moderne Architektur und hochwertige Ausstattung, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik vereint. Gegen eine Abstandszahlung an den jetzigen Betreiber können Sie die hochwertige Ausstattung und Einrichtung übernehmen und sofort starten. So verlieren Sie keine Zeit und können umgehend mit der Umsetzung Ihrer Ideen beginnen.

Die Übernahme ist für den 01.03.2026 geplant. Es wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren zzgl. 5 Jahre Option angeboten.



Nutzen Sie diese Chance, um Ihre gastronomische Vision in einer dynamischen und wachstumsstarken Umgebung zu realisieren. Ob Café, Restaurant oder Bar – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins zu kontaktieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Gastronomie und machen Sie diesen hervorragenden Standort zu Ihrem neuen Erfolgsgaranten.

Lagebeschreibung

Die angebotene Gastronomie befindet sich im Herzen von Kaltenkirchen, einer lebendigen Stadt im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Diese attraktive Lage ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt, da sie durch ihre gute Erreichbarkeit und Lage an einer wichtigen Verkehrsachse besticht. Die Umgebung zeichnet sich durch eine gut entwickelte Infrastruktur aus. Die Nähe zu Wohngebieten bietet zusätzliches Potenzial, eine vielfältige Kundschaft zu bedienen. Dieser Standort vereint die Vorzüge einer zentralen Lage mit dem Charme einer dynamischen Stadt im Grünen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.