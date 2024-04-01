Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg

Die Erdgeschosswohnung befindet sich in einem gepflegten Fünffamilienhaus in besonders ruhiger Lage im Ortsteil Henstedt-Rhen in Henstedt-Ulzburg. Da es sich um eine kleine Wohnanlage handelt, ist ein hoher Wohnwert gegeben. Das Objekt liegt in zweiter Reihe und ist nicht direkt einsehbar. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne, eine Einbauküche sowie ein gemütliches Wohnzimmer mit Zugang zur sonnigen, ca. 18 m² großen Terrasse samt kleinem Gartenanteil. Durch die Südwestausrichtung ist eine optimale Nutzung möglich. Der Wohnung ist ein geräumiger Kellerraum zugeordnet. Außerdem steht ein Gemeinschaftswaschraum zur Verfügung, in dem Sie Ihre Waschmaschine anschließen können. Mitverkauft wird ein KFZ-Stellplatz. Für Fahrräder wurde ein Fahrradcarport errichtet.



In den vergangenen Jahren wurden diverse Investitionen am Objekt getätigt. So wurden neue Gaubenverkleidungen aus Schiefer angebracht, neue Wohnungstüren mit Schallschutz eingebaut, eine Dachdämmung eingebracht sowie Sichtschutzzäune aus WPC gebaut. Die Außenanlagen werden durch einen Gärtner gepflegt. Die Hauseingangstür samt Klingelanlage wurden im Jahr 2022 erneuert. In der Wohnung selbst ist das Fenster in der Küche im Jahr 2021 sowie die Fensterfront samt Terrassentür im Wohnzimmer im Jahr 2022 ausgetauscht worden. Alle weiteren Fenster wurden vor kurzem durch 3-fach verglaste Fenster ausgetauscht (U-Wert 0,82).



Die Wohnung ist seit ca. 7 1/2 Jahren ungekündigt an ein Rentnerehepaar vermietet. Die aktuelle Kaltmiete beträgt 785,00 €. Hierin enthalten sind 35,00 € für den Stellplatz. Die Miete wurde stets pünktlich gezahlt.



Bruttorenditeberechnung für Kapitalanleger

Jahresnettokaltmiete x 100 / Kaufpreis = Bruttorendite

785 € x 12 = 9.420 € Jahresnettokaltmiete

9.420 € x 100 / 219.900 € = 4,3 %



Die letzte Mieterhöhung in Höhe von 7,3% ist per 01.04.2024 erfolgt. Somit sind weitere Mieterhöhungen möglich.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an!

Ausstattung

- Einbauküche

- Badezimmer mit Badewanne

- Terrasse 18 m² mit Markise

- Gartenanteil

- Sichtschutzzäune WPC

- Hauseingangstür samt Klingelanlage neu 2022

- Schallschutz Wohnungstüren

- Kunststofffenster 2021 - 2024

- Laminat

- Fliesen

- Fahrradcarport

- KFZ-Stellplatz

- Kellerraum

- Gemeinschaftswaschkeller

- Öl-Heizung Baujahr 2006



Nebenkosten monatlich 389,21 € -> Anteil zur Entstandhaltungsrücklage mit 109,46 € bereits enthalten

Anteil Instandhaltungsrücklage per 31.12.2022: 9.160,02 €

Lagebeschreibung

Die Eigentumswohnung befindet sich in sehr ruhiger Lage in einer 30-Zone. In nur wenigen Gehminuten sind im Naturschutzgebiet Henstedter Moor Wiesen und Felder für ausgiebige Spaziergänge in der Natur erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich ebenfalls in direkter Nachbarschaft.

Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg mit ca. 28.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein ist nur ca. 15 km von der Hamburger Stadtgrenze entfernt. Die A 7 sowie das öffentliche Verkehrsnetz ermöglichen eine gute Anbindung. Viel Natur und eine Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten verbunden mit guter Infrastruktur wie diversen Einkaufsmöglichkeiten, die Nähe zu Schulen und Kindergärten machen Henstedt-Ulzburg so beliebt.

Sonstiges

*1,785 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (1,785 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.