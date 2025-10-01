Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Diese erstklassige 3-Zimmerwohnung in Garstedt liegt in unmittelbarer Nähe zu Hamburg. Sie befindet sich im 3. Obergeschoss und ist barrierefrei über den Aufzug erreichbar. Der gepflegte Zustand und der durchdachte Grundriss überzeugen sofort: Vom großzügigen Flur aus gelangen Sie in alle Räume: in die Küche mit Abstellkammer, Büro, Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer mit Balkonzugang. Die Wohnung liegt in einer gepflegten Anlage mit großzügig angelegten Grünflächen. Zusätzlich stehen Ihnen eine Tiefgarage sowie weitere Stellplätze direkt vor dem Haus zur Verfügung. Ein Kellerraum rundet das Angebot ab.

Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 14.400,- EUR

Rendite: 5.38%

Faktor: 18.58

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Tiefgaragenstellplatz

- Kellerraum

- 3. OG mit Fahrstuhl

- Einbauküche

- Sanierter Balkon

Lagebeschreibung

Norderstedt gehört wegen seiner guten Infrastruktur und der grünen Umgebung zu den beliebtesten Wohnorten im sog. Hamburger Speckgürtel. Mit heute rund 82.000 Einwohnern ist Norderstedt die viert größte Stadt Schleswig-Holsteins.

Einkaufsmöglichkeiten, Sportvereine, Ärzte, Kindergärten, Schulen sowie Restaurants sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, sodass Sie alle Annehmlichkeiten des täglichen Lebens bequem erreichen.

Eine hervorragende Anbindung an den Hamburger ÖPNV wird von der Bahnlinie U1 gewährleistet, die Norderstedt in Nord-Süd-Richtung durchquert. Bis in die Hamburger Innenstadt fährt man sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto ca. 30 Minuten. Der Flughafen Fuhlsbüttel ist ca. 15 Autominuten entfernt. Anschauen lohnt sich !!!

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 339.000,00 €



