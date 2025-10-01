B2B Wirtschaft
B2B Wirtschaft
Kreis Segeberg

Ihr Ansprechpartner für
Gewerbeimmobilien im Kreis Segeberg

« Immobilienübersicht
Norderstedt

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Hauptbild
Hauptbild
Weg zum Haus
Spielplatz direkt vor der Tür
Rückansicht
Stellplatz am Haus
2 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L1813
  • Ort: Norderstedt
  • Baujahr: 1969
  • Zimmer: 3 Zimmer
  • Wohnfläche: 76 m²
  • Verfügbar ab: 01.10.2025
  • Kaufpreis: 289.900,00 €
  • Energiepass: VERBRAUCH
  • Energieklasse: E

Anbieter

Trepte Immobilien GmbH

Ansprechpartner

Sönke Hauenstein - Filiale Hamburger Str.
Tel.: 04193 / 504180
E-Mail schreiben
https://www.trepte-immobilien.de

Diese erstklassige 3-Zimmerwohnung in Garstedt liegt in unmittelbarer Nähe zu Hamburg. Sie befindet sich im 3. Obergeschoss und ist barrierefrei über den Aufzug erreichbar. Der gepflegte Zustand und der durchdachte Grundriss überzeugen sofort: Vom großzügigen Flur aus gelangen Sie in alle Räume: in die Küche mit Abstellkammer, Büro, Schlafzimmer, Bad und Wohnzimmer mit Balkonzugang. Die Wohnung liegt in einer gepflegten Anlage mit großzügig angelegten Grünflächen. Zusätzlich stehen Ihnen eine Tiefgarage sowie weitere Stellplätze direkt vor dem Haus zur Verfügung. Ein Kellerraum rundet das Angebot ab.
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:
Mieteinnahmen p.a.: 14.400,- EUR
Rendite: 5.38%
Faktor: 18.58
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé

Extras:
- Tiefgaragenstellplatz
- Kellerraum
- 3. OG mit Fahrstuhl
- Einbauküche
- Sanierter Balkon

Lagebeschreibung

Norderstedt gehört wegen seiner guten Infrastruktur und der grünen Umgebung zu den beliebtesten Wohnorten im sog. Hamburger Speckgürtel. Mit heute rund 82.000 Einwohnern ist Norderstedt die viert größte Stadt Schleswig-Holsteins.
Einkaufsmöglichkeiten, Sportvereine, Ärzte, Kindergärten, Schulen sowie Restaurants sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, sodass Sie alle Annehmlichkeiten des täglichen Lebens bequem erreichen.
Eine hervorragende Anbindung an den Hamburger ÖPNV wird von der Bahnlinie U1 gewährleistet, die Norderstedt in Nord-Süd-Richtung durchquert. Bis in die Hamburger Innenstadt fährt man sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto ca. 30 Minuten. Der Flughafen Fuhlsbüttel ist ca. 15 Autominuten entfernt. Anschauen lohnt sich !!!

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 339.000,00 €

Fordern Sie ein ausführliches und kostenloses Exposé mit der genauen Adresse der Immobilie an!

Sie wollen über Immobilienangebote informiert werden, bevor sie hier öffentlich beworben werden? Nutzen Sie den Informationsvorsprung und bestellen Sie einfach unseren kostenlosen, wöchentlichen Newsletter auf: www.trepte-immobilien.de (kostenlos & unverbindlich)

***Sie haben ebenfalls eine Immobilie in dieser Lage zu verkaufen?***

Genau für Ihre Immobilie könnten wir den passenden Käufer haben!
Wir erhalten für jede Immobilie ca. 100 Anfragen, aber es kann immer nur einer kaufen!
Fragen Sie doch mal unverbindlich nach. Rufen Sie uns einfach an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@trepte-immobilien.de Mehr erfahren Sie auf: www.trepte-immobilien.de

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

Weitere Kapitalanlagen

Kapitalanlagen • Immobilienprojekte
Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Norderstedt

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Tolle Doppelhaushälften im Hamburger Speckgürtel (Kummerfeld)
Kummerfeld

Tolle Doppelhaushälften im Hamburger Speckgürtel (Kummerfeld)

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus
Itzehoe

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Gastronomiebetrieb im Zentrum von Hohenlockstedt
Hohenlockstedt

Gastronomiebetrieb im Zentrum von Hohenlockstedt

Das rechnet sich! Zinshaus mit zwei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in TOP-Lage
Hohenlockstedt

Das rechnet sich! Zinshaus mit zwei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in TOP-Lage

Immobilien Selbstläufer - Toplage mit Wertzuwachs - Gut vermietete 2,5 Zi.- Whg. im Herzen von Pinneberg !
Pinneberg

Immobilien Selbstläufer - Toplage mit Wertzuwachs - Gut vermietete 2,5 Zi.- Whg. im Herzen von Pinneberg !

Kapitalanlage im Zentrum von Hohenlockstedt ETW 5 Zi,
Hohenlockstedt

Kapitalanlage im Zentrum von Hohenlockstedt ETW 5 Zi,

81qm 4 Zimmer - Wohnung im Zentrum von Hohenlockstedt
Hohenlockstedt

81qm 4 Zimmer - Wohnung im Zentrum von Hohenlockstedt

Alle Wirtschafts.Anlagen anzeigen

Weitere Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien • Kaufen und Mieten
Lagerhalle mit Büroräumen vor den Toren der Hansestadt
Kisdorf

Lagerhalle mit Büroräumen vor den Toren der Hansestadt

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren
Itzehoe

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren

Kaltenkirchen: Nachfolgemieter gesucht! Sie haben das Konzept - wir die passenden Mieträume!
Kaltenkirchen

Kaltenkirchen: Nachfolgemieter gesucht! Sie haben das Konzept - wir die passenden Mieträume!

Goldgrube sucht aktiven Bäckermeister!!
Hohenlockstedt

Goldgrube sucht aktiven Bäckermeister!!

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen

Weitere Immobilien aus Kreis Segeberg

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Norderstedt

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

Kaltenkirchen: Nachfolgemieter gesucht! Sie haben das Konzept - wir die passenden Mieträume!
Kaltenkirchen

Kaltenkirchen: Nachfolgemieter gesucht! Sie haben das Konzept - wir die passenden Mieträume!

Lagerhalle mit Büroräumen vor den Toren der Hansestadt
Kisdorf

Lagerhalle mit Büroräumen vor den Toren der Hansestadt

TOP-Wertanlage * Bj. 2014 * mitten im Herzen von Henstedt-Ulzburg!
Henstedt-Ulzburg

TOP-Wertanlage * Bj. 2014 * mitten im Herzen von Henstedt-Ulzburg!

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen